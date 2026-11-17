El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se refirió este martes al acto organizado por un sector del peronismo por el Día de la Militancia, al que no fue invitado el gobernador Axel Kicillof. Aunque reconoció que no recibieron una convocatoria, evitó cuestionar la actividad y les deseó “mucha suerte” a sus organizadores.

“Entiendo que hay un acto que fue convocado en donde no nos han participado. Pero tampoco es un problema, eh. Nosotros desde nuestro sector hemos hecho actos que son abiertos y participa quien se siente convocado”, expresó Bianco, mano derecha del gobernador provincial, durante una entrevista con Radio Con Vos.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que el espacio que responde al mandatario provincial continuará trabajando en la construcción política. “Para nosotros este es un año de construcción política y de sumar la mayor cantidad de voluntades para construir el año próximo candidaturas, referencias, etcétera, y que el peronismo, el campo popular, vuelva a gobernar la Argentina”, afirmó.

Además, cuestionó la gestión nacional al considerar que se trata de un “Gobierno que ya se ha demostrado fallido y desastroso”. Y mencionó como ejemplos “la situación económica, social y productiva”. “Por eso, no es un problema y les deseamos mucha suerte y que tengan una gran actividad el día de hoy”, concluyó el ministro.

Los actos del peronismo por el Día de la Militancia

La conmemoración del Día de la Militancia volverá a mostrar la dispersión interna del peronismo, con actividades organizadas por distintos sectores. La fecha recuerda el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, el 17 de noviembre de 1972, después de 17 años de exilio.

La convocatoria de La Cámpora tendrá como escenario la localidad pampeana de Telén. Allí, el diputado nacional Máximo Kirchner participará desde las 18.30 de la inauguración de una unidad básica del Partido Justicialista que llevará los nombres de sus padres, Néstor y Cristina Kirchner.

Por otro lado, el Frente Renovador y el Peronismo Federal realizarán un acto en el Teatro Otamendi de San Fernando. La actividad tendrá como anfitrión al intendente Juan Andreotti y servirá para formalizar la alianza entre ambos espacios. Se espera la presencia de unos 600 dirigentes, entre ellos Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel, Miguel Pichetto y varios intendentes bonaerenses.

Axel Kicillof, en tanto, no tendrá una actividad propia este martes. El gobernador concentrará su convocatoria política el próximo 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional, con un acto previsto en Punta Indio junto a intendentes y legisladores de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro.