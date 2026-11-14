CHACO FEUDAL DE LEANDRO ZDERO.. Carolina Meirino desde que asumio de FUNCIONARIA paso de clase media a MEGA MILLONARIA?

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Mundo
Tras el escándalo de Ueno Bank, el Gobierno de Paraguay completó el pago al 95% de los ahorristas y devolvió USD 330 millones
El presidente Pedro Alliana aseguró que el dinero restante será transferido antes del miércoles y anunció que la restitución de los recursos jubilatorios del...
Deportes
La particular protección que usó Dibu Martínez en la selección argentina: la comparación con un histórico arquero
El marplatense dejó atrás una fractura de mandíbula y trabajó a la par de sus compañeros bajo las órdenes de Lionel Scaloni de cara...
Mundo
Zelensky calificó de “constructivas” las negociaciones con Rusia y pidió a Trump endurecer la presión sobre Putin
El presidente ucraniano afirmó que la estrategia de acercamiento de Washington al Kremlin, que incluyó el alivio de sanciones petroleras, “no ha funcionado” El...
Mundo
La carta que llegó al papa León XIV desde Cuba: 939 violaciones religiosas, creyentes vigilados y una isla que pide no quedar fuera de la conversación
Organizaciones cubanas entregaron un documento en la Nunciatura Apostólica de La Habana con denuncias que abarcan citaciones, arrestos y presiones contra católicos, evangélicos y...