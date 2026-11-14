CHACO FEUDAL DE LEANDRO ZDERO.. Carolina Meirino desde que asumio de FUNCIONARIA paso de clase media a MEGA MILLONARIA?

La evolución patrimonial de Carolina Meiriño, una de las funcionarias de máxima confianza de Leandro Zdero, muestra un incremento particularmente significativo desde que llegó al poder: sin deudas, con un patrimonio neto en ascenso y con inversiones que superan ampliamente la inflación acumulada.

📌La comparación de su evolución patrimonial surge de sus declaraciones juradas patrimoniales sintéticas presentadas en diciembre de 2023 y abril de 2026, en cumplimiento de la Ley provincial 1341-A de Ética y Transparencia en la Función Pública. Ambas se encuentran disponibles y son de acceso público en la web de la Escribanía General de la Provincia.