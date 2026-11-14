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CORRUPCION

CHACO FEUDAL DE LEANDRO ZDERO.. Carolina Meirino desde que asumio de FUNCIONARIA paso de clase media a MEGA MILLONARIA?

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La evolución patrimonial de Carolina Meiriño, una de las funcionarias de máxima confianza de Leandro Zdero, muestra un incremento particularmente significativo desde que llegó al poder: sin deudas, con un patrimonio neto en ascenso y con inversiones que superan ampliamente la inflación acumulada.
📌La comparación de su evolución patrimonial surge de sus declaraciones juradas patrimoniales sintéticas presentadas en diciembre de 2023 y abril de 2026, en cumplimiento de la Ley provincial 1341-A de Ética y Transparencia en la Función Pública. Ambas se encuentran disponibles y son de acceso público en la web de la Escribanía General de la Provincia.
📌Meiriño ingresó a la función pública provincial el 9 de diciembre de 2023, cuando fue designada Secretaria General de la Gobernación mediante el Decreto 9. Posteriormente, el 9 de abril de 2026, fue designada secretaria de Coordinación de Gabinete en reemplazo de Livio Gutiérrez, quien pasó a la presidencia del Nuevo Banco del Chaco. La segunda declaración jurada, presentada en esa fecha, corresponde a su nuevo cargo dentro de la estructura del Poder Ejecutivo chaqueño.
📌De entre todos los rubros obligados a informar, el de inversiones es el que tuvo mayor impacto en el crecimiento patrimonial de Meiriño. En menos de dos años y medio, el monto que declaró por ese concepto pasó de $19,4 millones a $98,8 millones. Se trata de un aumento nominal del 408,1%. De acuerdo a la calculadora oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la variación del Índice de Precios al Consumidor fue del 201% entre diciembre de 2023 y abril de 2026 en la región del nordeste. Lo que representa, en definitiva, un crecimiento real en el monto de sus inversiones del 68,8%.
📌En las declaraciones juradas patrimoniales, el rubro “inversiones” suele referirse a los activos financieros que una persona posee con el objetivo de preservar o aumentar su patrimonio.
Generalmente incluye plazos fijos; acciones de empresas; bonos y títulos públicos; fondos comunes de inversión; obligaciones negociables; cedears; criptomonedas o participaciones en fideicomisos o instrumentos financieros similares.
REVISTA LITIGIO
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