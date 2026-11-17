El senador cuestionó los cambios impulsados por el oficialismo y advirtió que la reforma electoral requiere 37 votos en la Cámara alta.

(BUENOS AIRES).- «Se suspenden las PASO porque no lograban los números para derogar la ley», dijo José Mayans, senador nacional por Formosa y presidente del bloque de Unión por la Patria. En una entrevista difundida el 16 de noviembre de 2026, cuestionó que el Gobierno nacional busque suspender las primarias y modificar las reglas electorales según sus necesidades políticas.

Mayans afirmó que el oficialismo impulsa la suspensión porque no tiene los votos para derogar las PASO definitivamente. También denunció cambios en la composición de las comisiones para obtener dictamen y sostuvo que el proyecto fue modificado durante las negociaciones, sin que todavía haya una versión definitiva. Sobre la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, dijo que no se habría respetado la proporcionalidad de los bloques y resumió: «La finalidad de ellos es obtener despacho, un cambio de regla de juego del tema electoral».

El proyecto, según José Mayans, incluye listas adherentes o colectoras, que permitirían sumar listas legislativas a distintas candidaturas presidenciales dentro de una misma propuesta electoral. El senador comparó ese mecanismo con una versión encubierta de la ley de lemas y reclamó: «Que lo digan abiertamente: quieren aplicar ley de lemas, donde se pueden sumar listas de senadores y diputados para sostener la candidatura a presidente».

Mayans atribuyó la reforma al intento de evitar una competencia interna en el oficialismo y favorecer una candidatura presidencial única de Javier Milei. «No quieren PASO porque no quieren que Milei compita ni que dentro del espacio haya otra competencia; dejan afuera a los que quieren competir por la presidencia», afirmó. También denunció una presión de Karina Milei para que el mandatario sea el único candidato y sostuvo: «Cambian las reglas de juego por la debacle económica del Gobierno y obligan a las otras fuerzas a sumarse».

Mayans cuestionó que el Gobierno justifique la suspensión de las primarias por su costo y contrastó ese argumento con el error relacionado con el oro. «Se suspenden las PASO porque no lograban los números para derogar la ley. Argumentan el costo de la elección, pero al país le sale más caro el error que cometieron con el oro, que costó mil millones de dólares; las PASO no salen ni el 10% de eso», sostuvo. También afirmó: «Era de 370.000 millones la deuda del país y ahora es de 486.000 millones. ¿Ahorraron todo en deuda? Es todo un verso económico».

Mayans señaló que la iniciativa modifica los requisitos para que los partidos presenten candidaturas en los distritos y elimina mecanismos de asistencia estatal para difundir propuestas electorales. También mencionó la incorporación de Ficha Limpia, que vinculó con sectores políticos que ya habían impulsado esa propuesta. Para el senador, el conjunto de cambios requiere un análisis integral de todas las fuerzas y no debería resolverse mediante negociaciones de último momento.

Mayans evitó asegurar que el oficialismo tenga los apoyos necesarios y dijo: «Yo no te puedo decir que están los votos. Las negociaciones siguen a última hora». Recordó que, por tratarse de una reforma electoral, el proyecto necesita mayoría absoluta en el Senado, es decir, 37 votos; además, advirtió que algunos gobernadores podrían no acompañarlo por los incumplimientos del Poder Ejecutivo con las provincias. Si se suspenden las PASO, sostuvo, el peronismo deberá buscar otra alternativa para definir sus candidaturas una vez conocida la decisión legislativa. El senador ubicó la disputa por las reglas de competencia electoral de cara a 2027.