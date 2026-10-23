Skincare capilar: cómo cuidar el pelo frente al paso del tiempo

El pelo también cambia con los años. La nueva mirada propone cuidar el cuero cabelludo y la fibra capilar con activos específicos, prevención y constancia.

Qué es el skincare capilar y cómo esta tendencia busca preservar la fuerza, la textura, el brillo y la pigmentación natural del pelo.

El pelo que conocíamos puede empezar a sentirse diferente: más fino, áspero, poroso o con menos brillo. También pueden aparecer las primeras canas. Frente a estos cambios, el cuidado capilar comienza a tomar algunos principios del skincare para atender no solamente el aspecto de la fibra, sino también lo que sucede en el cuero cabelludo.

¿Qué significa llevar el skincare al cuidado del pelo?

La idea parte de una observación sencilla: así como elegimos productos para acompañar las necesidades de la piel en cada etapa, también podemos adaptar la rutina capilar a los cambios que experimenta el pelo con el paso del tiempo.

Este enfoque busca superar la respuesta puramente cosmética. Ya no se trata solo de lavar, acondicionar o sumar brillo de manera inmediata, sino de identificar necesidades concretas —como fragilidad, aspereza, porosidad o pérdida de densidad— y elegir fórmulas desarrolladas para tratarlas.

También incorpora una mirada preventiva: cuidar hoy las estructuras capilares para intentar preservar su vitalidad, su textura y su apariencia a futuro.

El cuero cabelludo también forma parte de la rutina

Uno de los cambios más interesantes de este enfoque consiste en dejar de observar únicamente el largo y las puntas. El bulbo capilar, ubicado debajo de la piel, es el lugar donde intervienen las células relacionadas con el crecimiento y la pigmentación de cada hebra

Por eso, las nuevas rutinas buscan trabajar sobre dos zonas diferentes: el cuero cabelludo y la fibra capilar. Mientras algunos productos se enfocan en el entorno donde nace el pelo, otros apuntan a reparar el daño visible, mejorar la textura y acompañar la pérdida de densidad.

La constancia ocupa un lugar central. Al igual que sucede con el skincare, no se trata de esperar una transformación instantánea, sino de sostener una rutina acorde con las necesidades reales del pelo.

¿Una rutina capilar puede evitar la aparición de canas?

Las canas aparecen cuando disminuye o se interrumpe la producción de melanina que le da color al pelo. Las nuevas tecnologías cosméticas trabajan sobre los folículos que todavía conservan células capaces de producir ese pigmento.

Esto significa que no tiñen ni devuelven el color a una hebra que ya creció completamente canosa. Su objetivo es actuar sobre la pigmentación natural que aún puede conservarse y acompañar el proceso antes de que esas células dejen de funcionar.

Por eso, conviene diferenciar esta propuesta de una coloración: no cubre las canas existentes ni promete modificar definitivamente el color del pelo.

Activos específicos para cada señal del pelo

Este concepto se materializa en productos que combinan tecnologías capilares con activos dirigidos a distintas necesidades. Algunos se concentran en la pigmentación, mientras que otros buscan reparar la fragilidad, la aspereza y la porosidad.

“Hoy el consumidor nos pide soluciones reales, empáticas y con base científica. Nuestro objetivo no es imponer un estándar, sino darle a cada persona activos de alta performance para que elija cómo escribir su historia, ya sea previniendo los primeros signos o luciendo sus canas con orgullo y vitalidad”, explica Florencia Violini, gerenta de Marketing Mercado Sur de Natura.

La marca aplicó esta mirada en su nueva línea Lumina Antiseñales Regenerador Capilar, integrada por shampoo, sérum de prevención, acondicionador, máscara y leave-in densificador. Las fórmulas combinan la tecnología Bioproteína Triple Acción con ProMelanina, colágeno y biopéptidos, según la necesidad de cada producto.

El skincare capilar no propone luchar contra el paso del tiempo ni esconder sus señales. Invita a comprender cómo cambia el pelo y a construir una rutina más específica, consciente y sostenida, tanto para quienes desean preservar su pigmentación como para quienes eligen llevar sus canas.