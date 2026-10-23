Cómo vestirte hoy según el clima: 5 looks para un día de tormentas, calor y contrastes de primavera

La primavera muestra sus dos caras este jueves: mientras Buenos Aires, Rosario y Córdoba tendrán una jornada inestable, con lluvias y tormentas, Salta alcanzará los 31 grados. En Patagonia seguirá haciendo frío. Cinco looks para vestirte según el clima sin resignar estilo ni comodidad.

Hay días en los que la primavera parece decidida a mostrarnos todas sus versiones al mismo tiempo. Y este jueves 22 de octubre es uno de ellos.

En Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada mayormente nublada, con temperaturas entre 15 y 21 grados y probabilidad de precipitaciones, especialmente hacia la tarde y la noche. En Rosario se esperan tormentas fuertes y una máxima de 23 grados, mientras que Córdoba podría alcanzar los 24 grados, también con inestabilidad.

En Salta, en cambio, el termómetro llegará a los 31 grados, mientras que Bariloche tendrá apenas 13 grados de máxima y posibilidad de lloviznas.

Con este panorama, la consigna frente al placard es clara: elegir prendas que acompañen las condiciones de cada región y aprovechar las tendencias de primavera sin perder practicidad.

AMBA: pantalón cropped + camisa blanca + piloto corto

Buenos Aires tendrá una jornada templada, húmeda y con nubosidad persistente. El pronóstico contempla precipitaciones durante la segunda mitad del día y una temperatura máxima de 21 grados.

Look para AMBA

Qué ponerte hoy

Elegí un pantalón cropped de gabardina en chocolate, beige oscuro o verde oliva.

Combinálo con una camisa blanca de algodón y sumá un piloto corto impermeable.

En los pies, mocasines de cuero con suela de goma o zapatillas resistentes al agua.

Para darle personalidad al conjunto, incorporá una cartera bordó y accesorios dorados.

El pantalón cropped tiene una ventaja para los días de lluvia: deja los tobillos despejados y evita que el ruedo termine mojado.

Es una combinación ideal para un jueves de trabajo, pero también para una salida después de la oficina.

Litoral: pantalón cargo liviano + remera + campera impermeable

En Rosario, el SMN anticipa temperaturas entre 15 y 23 grados, con tormentas que podrían ser fuertes durante la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40 y el 70 %.

Look para litoral

Qué ponerte hoy

Elegí un pantalón cargo de gabardina liviana, preferentemente con el ruedo ajustado.

Combinálo con una remera de algodón y sumá una campera impermeable con capucha.

En los pies, zapatillas urbanas resistentes al agua o botas bajas.

Una combinación interesante: verde oliva + blanco + azul marino, con una cartera roja como detalle de color.

El cargo sigue siendo una de las siluetas más versátiles de la temporada, pero hoy tiene además una función práctica: su ruedo evita que la tela arrastre por el piso.

Si estás en una zona bajo alerta por tormentas fuertes, priorizá las recomendaciones de las autoridades y evitá desplazamientos innecesarios.

Centro: jean recto oscuro + polo tejido + chaqueta técnica

Córdoba tendrá una jornada templada e inestable, con temperaturas entre 15 y 24 grados. El pronóstico anticipa tormentas durante distintos momentos del día, con posibilidad de fenómenos fuertes hacia la tarde.

Qué ponerte hoy

Elegí un jean recto azul oscuro y combinalo con un polo tejido fino de manga corta.

Arriba, sumá una chaqueta técnica impermeable en beige, verde oliva o azul marino.

En los pies, zapatillas de cuero o botinetas bajas con buena suela.

Look para NOA

Para darle un toque más actual, incorporá una cartera pequeña al hombro en chocolate o bordó.

El polo tejido aporta un aire más arreglado que una remera básica, mientras que la chaqueta técnica protege frente a los cambios del tiempo.

NOA: pantalón palazzo + musculosa + camisa liviana

Salta tendrá una jornada mucho más cálida, con temperaturas entre 16 y 31 grados. El cielo estará mayormente nublado, pero no se esperan precipitaciones significativas para la ciudad.

Look para centro

Qué ponerte hoy

Elegí un pantalón palazzo de lino o algodón liviano en crudo, chocolate o amarillo manteca.

Combinálo con una musculosa de algodón y sumá una camisa amplia de lino para las primeras horas.

En los pies, sandalias bajas, bailarinas o zapatillas livianas.

Una combinación para probar: pantalón chocolate + musculosa blanca + camisa celeste.

La amplitud térmica será importante, por eso conviene que la camisa pueda guardarse fácilmente cuando suba la temperatura.

Y con una máxima de 31 grados, los géneros respirables serán mucho más útiles que cualquier tejido de punto.

Patagonia: pantalón + suéter + campera impermeable

En Bariloche, el jueves será frío y húmedo, con temperaturas entre 8 y 13 grados. El pronóstico anticipa lloviznas durante la tarde y la noche.

Look para Patagonia

Qué ponerte hoy

Elegí un pantalón de pana recto, una remera de manga larga y un suéter de lana de peso medio.

Arriba, sumá una campera impermeable con capucha.

En los pies, botas bajas o zapatillas resistentes al agua.

Para actualizar el conjunto, probá una combinación de chocolate + celeste o gris + rosa.

En Patagonia todavía necesitamos varias capas, pero podemos incorporar colores primaverales para que el look no se sienta completamente invernal.

3 claves de estilo para este jueves

1. El pantalón cropped se convierte en aliado de los días de lluvia

Después de varias temporadas dominadas por siluetas amplias y largas, los pantalones que dejan el tobillo despejado vuelven a tener protagonismo.

Son prácticos para jornadas húmedas y funcionan con mocasines, zapatillas y botinetas.

2. La campera técnica también puede ser tendencia

Las prendas impermeables ya no se reservan solamente para actividades deportivas.

Esta primavera, las chaquetas técnicas se integran a los looks urbanos y se combinan con pantalones sastreros, jeans y faldas midi.

En verde oliva, beige o azul marino resultan especialmente versátiles.

3. El lino empieza a ganar terreno

En las regiones donde las temperaturas superan los 25 grados, el lino vuelve a convertirse en protagonista.

Los pantalones palazzo, las camisas amplias y los conjuntos de dos piezas permiten crear looks frescos sin perder elegancia.

Los accesorios ideales para este jueves

Hoy los accesorios también tienen que adaptarse al pronóstico.

En las regiones con lluvias, conviene elegir carteras con cierre, zapatos resistentes al agua y paraguas plegables, siempre que las condiciones de viento permitan utilizarlos.

En las zonas cálidas, los anteojos de sol, las carteras livianas y las sandalias bajas serán grandes aliados.

Para sumar color a los conjuntos, aprovechá el rojo, bordó, celeste y amarillo manteca.

Tip práctico del jueves: revisá el pronóstico de la hora en la que vas a volver

Este jueves no alcanza con mirar la temperatura máxima.

En Buenos Aires, las precipitaciones podrían aparecer durante la tarde y la noche, mientras que Rosario y Córdoba tendrán riesgo de tormentas fuertes en distintos momentos del día.

Por eso, antes de salir, pensá cómo estará el tiempo cuando tengas que regresar a casa.

Si vivís en una región inestable, la fórmula más práctica es pantalón que no arrastre + prenda liviana + impermeable + calzado resistente al agua.

En cambio, si estás en una ciudad donde la máxima supera los 30 grados, priorizá tejidos frescos y una sola capa adicional para la mañana.

Porque este jueves la primavera argentina nos recuerda que el mejor look no es necesariamente el más producido, sino el que combina tendencia, comodidad y una buena lectura del clima.