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MODA

Andrea Rincón sorprendió en los Martín Fierro de la Radio con un look glam trash: tweed, transparencias y actitud rockera

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La actriz apostó por un diseño de Jitric que combinó tweed, transparencias, bordados y flores en un estilismo de espíritu rebelde y sofisticado. Una propuesta que se alejó de los clásicos vestidos de gala y convirtió la mezcla de texturas en protagonista.

 fue una de las figuras que llamó la atención en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Radio 2026. Fiel a su estilo personal, la actriz eligió un outfit con mucha personalidad, en el que convivieron la elegancia del tweed, el romanticismo de las flores y una impronta rockera.

Su elección fue un diseño de Maximiliano Jitric, que se destacó por una estética glam trash, esa tendencia que juega con la combinación de materiales, texturas y códigos de vestimenta aparentemente opuestos para crear looks sofisticados, pero con una cuota de rebeldía.

El look de Andrea Rincón: tweed, flores y transparencias en clave glam trash

El vestido, firmado por Jitric, presenta una silueta entallada al cuerpo y una falda irregular con arrastre, que aporta dramatismo y movimiento.

Andrea Rincón eligió un vestido de Jitric con tweed blanco y negro, flores superpuestas y tul bordado
Andrea Rincón eligió un vestido de Jitric con tweed blanco y negro, flores superpuestas y tul bordado.

La riqueza del diseño está en la combinación de materiales: tweed blanco y negro de inspiración clásica, flores superpuestas en tonos rojizos y tul bordado, que introduce transparencias y un aire delicado.

El contraste entre la trama geométrica del tejido, los motivos florales y la liviandad del tul genera un interesante juego visual. La falda asimétrica, con terminaciones desflecadas y diferentes largos, refuerza esa estética deliberadamente descontracturada.

El diseño de Jitric elegido por Andrea Rincón.

Para completar el outfit, la actriz sumó un cinturón negro ancho que marcó la cintura y unas botas bucaneras negras, una elección que terminó de darle al conjunto una impronta urbana y rockera.

Los accesorios también acompañaron la propuesta: aros de bronce con centro de strass, también de Jitric, que aportaron un toque de brillo.

Un estilismo que rompe con los códigos clásicos de la alfombra roja

El estilismo estuvo a cargo de Caro Marafioti, quien apostó por una combinación poco convencional para una entrega de premios.

Un estilismo impecable.

En lugar de sandalias delicadas o stilettos, las botas bucaneras aportaron fuerza y actitud. El cinturón de cuero reforzó la silueta y sumó otro contraste de textura.

Beauty look.

En cuanto al beauty look, el maquillaje estuvo a cargo de Mery Folgar, mientras que Joaquín Persson se ocupó del pelo. Andrea lució su melena larga, suelta y con ondas naturales, que acompañó el espíritu relajado del conjunto.

El resultado fue un outfit que mezcló la sofisticación clásica del tweed con la sensualidad de las transparencias y la actitud del glam rock.

Divina y muy actual

Una propuesta de moda que demuestra que las reglas de la alfombra roja también pueden reinventarse y que, cuando la mezcla de texturas está bien pensada, puede convertirse en el detalle más atractivo de un look.

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