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Lionel Messi y Antonella Rocuzzo se lucen con sofisticados looks coordinados en su llegada a España

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La pareja deslumbró en Oviedo con looks total black. El 10 recibirá mañana el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Leo Messi desató la locura a su llegada a Oviedo (Asturias, al norte de España) junto a Antonella Rocuzzo, donde mañana recibirá el premio Princesa de Asturias a los Deportes, en reconocimiento a su trayectoria.

La pareja eligió coordinar los looks en total black, con una estética minimalista y elegante.

Leo Messi y Antonela Roccuzzo elegantes y con look sastrero junto a la Princesa de Asturias

Antonella en lujo silencioso

Antonella Roccuzzo eligió un top liso negro de mangas tres cuartos con un pantalón sastrero de tiro alto y pierna ancha. Definió la silueta con un cinturón al tono de cuero fino de la marca española Loewe rematado por una sutil hebilla dorada.

La mini bag Hermes fue el detalle de lujo e Antonella (Foto: Miguel RIOPA / AFP)
La mini bag Hermes fue el detalle de lujo e Antonella (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

Su accesorio estrella fue una exclusiva minibag Hermes Kelly II también en color negro con herrajes dorados. Complementó el look con una pulsera rígida dorada y aros de brillantes de Tiffany & Co., marca de la cual es embajadora. Se trata de los emblemáticos Tiffany HardWear Large Link Earrings fabricados en oro blanco con pavé de diamantes, una de las piezas más distintivas e icónicas de su joyero personal.

Llevó el pelo lacio suelto, un maquillaje natural y completó con estiletos negros.

Leo Messi en sastrería clásica

Leo Messi lució un impecable ambo compuesto por un saco sastrero y pantalón negro con finas rayas diplomáticas. Optó por una camisa negra lisa por debajo, no usó corbata y llevó los primeros botones superiores desabrochados, lo que le dio un aire relajado y fresco.

Lionel Messi, de negro de pies a cabeza (Foto: EFE)
Lionel Messi, de negro de pies a cabeza (Foto: EFE)

Acompañó con zapatos de vestir negros.

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias

Leo Messi recibirá mañana el Premio Princesa de Asturias. El jurado eligió al delantero como campeón de todo a nivel de clubes, con la selección de su país y a título individual, por su “deslumbrante talento” y su “excepcional trayectoria deportiva” y también por “su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos.

Leo Messi con sastrería clásica (Foto: EFE)
Leo Messi con sastrería clásica (Foto: EFE)

La ceremonia será presidida por los reyes, junto con la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Junto con Messi recibirán los galardones la cantante y escritora estadounidense Patti Smith (Artes), el estudio de animación japonés Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades), los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica), la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional),el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales), el escritor británico Julian Barnes (Letras), y la astronauta estadounidense Christina Koch (Concordia).

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