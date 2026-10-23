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La reacción de Candela Arizaga cuando le preguntaron si está embarazada de Facundo Moyano

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La influencer se presentó en el juzgado luego de que la Justicia la citara a ella y al gremialista para definir si levanta la orden de restricción de acercamiento.

Candela Arizaga se presentó a declarar hoy en el juzgado luego de la polémica por el episodio que protagonizó con Facundo Moyano en el barrio de Belgrano.

Antes de entrar, la influencer se enfrentó a la prensa y no pudo ocultar su reacción cuando le preguntaron si está embarazada del exdiputado.

“¡Ay, no!“, fue su respuesta en medio de las consultas que recibía por parte de los cronistas que la esperaron en el lugar.

La Justicia citó a Facundo Moyano y a Candela Arizaga para definir si les levanta la orden de restricción de acercamiento. (Foto: captura eltrece)
La Justicia citó a Facundo Moyano y a Candela Arizaga para definir si les levanta la orden de restricción de acercamiento. (Foto: captura eltrece)

Cuando le consultaron por qué Facundo no se presentó, la influencer respondió que desconocía el motivo y que no podía hablar sobre el tema.

“Me siento muy bien, estoy muy ansiosa”, reconoció ella antes de la audiencia para dejar en claro que quiere el levantamiento de la orden de restricción que le impide a Moyano acercarse a ella.

Por otro lado, Facundo también fue citado a una audiencia hoy a las 10, en la causa que lo encuentra imputado por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

La convocatoria responde a un pedido de la defensa de Moyano, que solicitó el levantamiento de la orden de restricción que lo impide acercarse a su novia, Candela Arizaga.

Por su parte, Arizaga deberá presentarse en la misma sede a las 13. Previamente, será evaluada por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).

La citación busca profundizar distintos aspectos de la investigación y determinar si Arizaga pudo haber sido objeto de algún tipo de presión. La convocatoria se produjo después de que trascendiera un encuentro de la pareja en Madrid.

La causa que investiga a Facundo Moyano

El conflicto entre Moyano y Arizaga comenzó el 4 de agosto, cuando ella salió del edificio donde vivía el exdiputado y fue vista corriendo por la zona de Belgrano.

El sindicalista fue detenido y posteriormente quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Tras ser excarcelado, se establecieron distintas pautas de conducta, entre ellas la prohibición de acercarse y comunicarse con Arizaga.

Candela Arizaga y Facundo Moyano estuvieron de vacaciones en Madrid en medio de la orden de restricción. (Foto: Instagram / candelamagaliok)
Candela Arizaga y Facundo Moyano estuvieron de vacaciones en Madrid en medio de la orden de restricción. (Foto: Instagram / candelamagaliok)

En septiembre, además, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad imputó a Moyano por desobediencia ante la sospecha de que había mantenido un encuentro con Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires pese a la restricción vigente.

La Justicia confirmó que Moyano estuvo alojado allí entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, en la habitación 603. El hotel entregó las imágenes de sus cámaras de seguridad para que fueran analizadas.

La cadena que Facundo Moyano le regaló a Candela Arizaga (Foto: Instagram / candelamagaliok)
La cadena que Facundo Moyano le regaló a Candela Arizaga (Foto: Instagram / candelamagaliok)

Sin embargo, el informe señaló que no había registros hoteleros a nombre de Arizaga y que, hasta ese momento, no había sido posible reconstruir mediante fuentes abiertas el supuesto encuentro.

Además de esta situación, ambos se mostraron juntos en España en las últimas semanas y eso aceleró los trámites en la Justicia.

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