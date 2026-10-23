Candela Arizaga pidió que levanten la perimetral a Facundo Moyano: “Queremos que esto se termine de una vez”

Candela Arizaga habló con TN después de declarar ante la Justicia para pedir que se levante la restricción perimetral que pesa sobre Facundo Moyano. La joven aseguró que quiere continuar con su relación y expresó su desconcierto porque la medida sigue vigente pese a sus reiterados pedidos.

“Vamos a hacer lo posible para que nos escuchen más. Yo me mantenía bastante oculta, no hablaba. Ahora estoy más tranquila y con ganas de luchar con esto para que se termine de una vez”, expresó.

En ese sentido, cuestionó la continuidad de la medida judicial. “No logramos entender por qué se sigue sosteniendo la perimetral después de tres meses. Ya pedí tres o cuatro veces que se levante”, sostuvo.

La Justicia citó a Facundo Moyano y a Candela Arizaga para definir si les levanta la orden de restricción de acercamiento. (Foto: captura eltrece)

Candela Arizaga habló de su relación con Facundo Moyano y sorprendió con sus planes de casamiento

Durante la entrevista, Arizaga también se refirió a su vínculo sentimental con Moyano y reveló que hubo un compromiso entre ellos, aunque prefirió mantener los detalles en la intimidad. “Hubo un compromiso, pero no quiero hablar de lo personal”, señaló.

Cuando le preguntaron si le gustaría casarse con Moyano, no dudó en responder: “Obvio que me quiero casar con él, es el objetivo de cualquier pareja que se quiere y se ama”. Por otra parte, aprovechó para desmentir las versiones sobre un posible embarazo.

La cadena que Facundo Moyano le regaló a Candela Arizaga (Foto: Instagram / candelamagaliok)

Qué dijo Candela Arizaga sobre la perimetral contra Facundo Moyano

Arizaga insistió en que busca que la Justicia escuche su posición y revise la medida de restricción que continúa vigente.

“Yo siempre aclaré que eso nunca pasó (violencia doméstica), sino que fueron otros asuntos”, manifestó, aunque no dio mayores precisiones sobre las circunstancias a las que hacía referencia.

Candela Arizaga y la foto que publicó este domingo con Facundo Moyano. (Foto: Instagram/candelamagaliok)

La joven aseguró que, después de mantenerse alejada de la exposición pública, decidió hablar para hacer conocer su postura.

Su principal reclamo es que se revise la continuidad de la perimetral, una medida que, según explicó, ya solicitó levantar en varias oportunidades y que todavía sigue vigente.