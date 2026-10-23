Andrea Rincón habló sin filtros de Ana Paula Dutil y después se arrepintió: “Me estoy metiendo en un quilombo”

Andrea Rincón fue una de las protagonistas de la noche en la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026, no solo por su nominación a Mejor columnista de espectáculos, sino por sus declaraciones sobre Ana Paula Dutil en medio de la repercusión por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

Desde la alfombra roja, la actriz y panelista fue consultada por el vínculo de Dutil con la familia Ortega y las versiones que circularon sobre su relación con la expareja de Emanuel.

Denise Dumas le preguntó en LAM (América) si Dutil había tenido un rol protagónico en la familia y si era cierto que ella le había presentado mujeres a Emanuel, lo que habría afectado su matrimonio.

Andrea Rincón se casará por la iglesia cristiana y dio detalles. (Foto: Caras)

Rincón respondió con sinceridad: “Cuando yo la conocí a Juli (Ortega), ellos vivían afuera. Después vinieron a vivir a la Argentina y él se puso de novio con Julieta Prandi. Es cierto que Ana Paula se quedó ahí, pegada en la familia, pero la familia la quiere”.

El cruce con Marcela Tauro y la reacción de Andrea Rincón

En el móvil, Marcela Tauro intervino con una frase filosa: “Yo la tendría lejos. ¿Vos no la tendrías lejos?”. Rincón contestó: “No sé qué haría en ese lugar, eso es una cuestión de familia. Yo, si me llevo bien con la familia, ¿cómo no me voy a sentar a cenar con la ex? Si está todo bien, sí. Ahora, si quiere volver, no”.

Marcela Tauro y Andrea Rincón en los Martín Fierro de Radio (Foto: Captura América)

La charla siguió con la participación de Pepe Ochoa, quien recordó que tiempo atrás Rincón había compartido un streaming con Julieta Ortega y Ana Paula Dutil, y que el encuentro “terminó todo a las patadas”. La actriz asintió y aclaró: “Yo era amiga de Julieta. No voy a decir nada. Mi amiga era Julieta”.

Las frases más fuertes de Andrea Rincón sobre Ana Paula Dutil

Ante las preguntas sobre la incomodidad de Julieta Prandi por la presencia de Dutil en la familia Ortega, Rincón lanzó: “A ver, esto es como hacer una cuenta: dos más dos es cuatro. Es una chica que tuvo una depresión, se quiso suicidar porque estaba deprimida porque no podía ver al ex. Hay algo que nunca entendí”.

Después de hablar sin filtros, la propia Andrea reconoció: “No sé por qué estoy diciendo esto… Me estoy metiendo en un quilombo”.

Pepe Ochoa le preguntó si creía posible que Ana Paula Dutil le presentara mujeres a Emanuel Ortega mientras él estaba casado con Julieta Prandi. Rincón fue tajante: “Para mí eso es invento de la prensa, ya pasaron seis años. ¿Qué es, la madama? Es un delirio marca Acme. Por lo que la conozco a Ana Paula, jamás haría una cosa así”.

Julieta Ortega y Andrea Rincón eran muy cercanas (Foto: Prensa)

Antes de retirarse del móvil, Andrea Rincón insistió: “Pero me estoy metiendo en un quilombo”, justo cuando anunciaban la terna a Mejor columnista de espectáculos, que finalmente ganó Marcela Tauro.