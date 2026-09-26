Se quedó dormido mientras manejaba, perdió el control y chocó contra un auto estacionado

Un hombre de 39 años resultó lesionado este viernes por la noche tras perder el control de su automóvil en Julio A. Roca al 900. Según manifestó a los efectivos, se habría quedado dormido mientras conducía.

Un hombre de 39 años resultó lesionado este viernes por la noche luego de perder el control del automóvil que conducía y terminar impactando contra un vehículo que se encontraba estacionado.

El siniestro ocurrió en Julio A. Roca al 900, donde el conductor habría perdido el control del rodado después de quedarse dormido mientras manejaba, según manifestó ante los efectivos que intervinieron en el lugar.

Como consecuencia del impacto, el automóvil terminó contra un Chevrolet que estaba estacionado.

Tras el accidente, una ambulancia trasladó al hombre hasta el hospital local, donde recibió atención médica por un traumatismo de cráneo leve.

En el lugar también trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.