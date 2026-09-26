Barranqueras: crece la expectativa por una eventual candidatura de Samuel Vargas

El diputado provincial aparece cada vez con mayor presencia en el escenario político de la ciudad portuaria. Su actividad territorial y el crecimiento de Nuevo País comienzan a generar movimientos dentro del mapa político de cara a 2027.

La política de Barranqueras comienza a mirar con atención un nombre que viene ganando protagonismo en la escena local: Samuel Vargas.

El actual diputado provincial desarrolla desde hace meses una intensa actividad territorial y mantiene una fuerte presencia política en la ciudad portuaria, mientras su espacio Nuevo País busca consolidarse como una alternativa dentro del oficialismo provincial que conduce el gobernador Leandro Zdero.

En ese contexto, una eventual candidatura de Vargas a la intendencia empieza a instalarse como uno de los interrogantes del escenario electoral de 2027.

Por ahora, el propio legislador evitó confirmar públicamente una candidatura. En junio, consultado específicamente sobre la posibilidad de disputar la intendencia, sostuvo que su prioridad era completar el mandato para el que fue elegido, aunque reconoció que se prepara para asumir nuevos desafíos políticos.

Un dirigente con historia en Barranqueras

Vargas no es un recién llegado a la política de la ciudad.

Antes de llegar a la Legislatura provincial ocupó distintos cargos vinculados con la administración pública y la política municipal.

Su recorrido también incluyó funciones dentro del Poder Legislativo chaqueño, donde ocupó cargos vinculados al área de Recursos Humanos.

Esa experiencia municipal es uno de los elementos que sus seguidores destacan al momento de analizar una eventual candidatura.

La disputa política empieza a tomar temperatura

El nombre de Vargas comenzó a aparecer con mayor fuerza a medida que se intensificaron sus críticas a la gestión municipal.

En junio cuestionó públicamente el funcionamiento del municipio y planteó que, después de varios años de gestión, persistían problemas relacionados con equipamiento y prestación de servicios. En esa oportunidad volvió a evitar confirmar si sería candidato, aunque dejó abierta la posibilidad de asumir nuevos desafíos.

En septiembre volvió a cuestionar aspectos de la gestión municipal y planteó interrogantes sobre planificación, infraestructura y servicios.

El escenario también comenzó a ser medido políticamente. Una encuesta difundida en agosto ubicó a Vargas y a Magda Ayala en niveles cercanos de intención de voto, aunque los resultados corresponden a una medición publicada por medios locales y deben interpretarse dentro de las limitaciones propias de una encuesta puntual.

Nuevo País busca ampliar su espacio

Paralelamente, Vargas viene fortaleciendo el espacio Nuevo País, con una estrategia que apunta especialmente a la participación territorial y al protagonismo de sectores jóvenes.

En distintas actividades políticas, el diputado sostuvo que su espacio busca convocar a dirigentes y ciudadanos provenientes de diferentes pertenencias partidarias, con el objetivo de construir una nueva propuesta política.

En Barranqueras, además, Nuevo País tuvo participación activa durante el proceso electoral de 2025 y sus dirigentes reivindicaron el aporte realizado al espacio que acompañó a Zdero.

Una preocupación que empieza a hacerse visible

La eventual posibilidad de que Vargas compita por la intendencia agrega un nuevo elemento al escenario político de Barranqueras.

La discusión ya no pasa solamente por quién ocupa actualmente el municipio, sino también por qué dirigentes buscarán disputar el poder local en 2027.

Vargas cuenta con antecedentes de gestión municipal, una banca en la Legislatura y una estructura política propia que viene intentando ampliar su presencia territorial.

Del otro lado, la actual conducción municipal conserva su estructura y deberá enfrentar un escenario en el que comienzan a aparecer nuevos competidores.

Por ahora, la candidatura no está formalmente confirmada. Pero una cosa parece clara: Barranqueras ya comenzó a mirar hacia 2027 y el nombre de Samuel Vargas forma parte de esa conversación política.