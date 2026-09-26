Rescataron a un oso hormiguero herido al costado de la Ruta Provincial 49

El animal fue encontrado lesionado a unos ocho kilómetros de la Sección Rural Cote Lai. Personal policial lo trasladó al Departamento Ambiental Metropolitana, donde recibirá atención veterinaria.

Un oso hormiguero fue rescatado este viernes por personal de la Sección Rural Cote Lai luego de ser encontrado herido a la vera de la Ruta Provincial N° 49, en jurisdicción de la División Rural Basail.

El procedimiento se inició alrededor de las 19.30, cuando un transeúnte alertó a los efectivos policiales sobre la presencia del animal silvestre, ubicado aproximadamente a ocho kilómetros de la unidad policial.

Según el informe oficial, el ejemplar se encontraba lesionado y recostado sobre su lateral derecho.

Ante esta situación, los agentes procedieron al rescate del animal y posteriormente lo trasladaron hasta el Departamento Ambiental Metropolitana, donde quedó a disposición para recibir la correspondiente atención veterinaria.

Una especie protegida

El animal rescatado pertenece a la especie conocida como oso hormiguero o vermilinguo, y constituye una de las especies reconocidas como Monumento Natural del Chaco.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Sección Rural Cote Lai, dependiente de la División Rural Basail de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental.

Desde el área indicaron que las actuaciones continúan y que se aguarda la evolución del ejemplar luego de la atención veterinaria.