Un hombre fue hallado sin vida dentro de un auto en Fontana

El cuerpo fue encontrado este sábado por la tarde dentro de un Peugeot 207 estacionado en calle Jujuy al 3900. El médico policial constató el fallecimiento y no observó lesiones visibles. La Fiscalía investiga las circunstancias del hecho y ordenó distintas medidas.

Un hombre fue encontrado sin vida dentro de un automóvil en Fontana y la Justicia investiga las circunstancias de su muerte bajo la carátula de supuesta muerte dudosa.

El hallazgo se produjo este sábado 26 de septiembre, alrededor de las 17.40, en un sector de calle Jujuy al 3900. El hombre se encontraba en el interior de un Peugeot 207, dominio NXN-879.

Al arribar el personal policial, también se encontraba en el lugar una comisión de la Comisaría Tercera de Fontana y el médico policial, quien examinó el cuerpo y constató que no presentaba signos vitales. De acuerdo con la primera evaluación, el tiempo aproximado de muerte era de una hora y no se observaron signos de lesiones visibles.

Asimismo, una inspección externa del vehículo no permitió advertir, a simple vista, signos de violencia.

La persona fallecida fue identificada como Fernando R. Fernández.

Las primeras averiguaciones

Durante las primeras actuaciones, los investigadores entrevistaron a familiares del hombre, quienes señalaron que tenía antecedentes de consumos problemáticos y que llevaba varios días sin mantener contacto con ellos.

A partir de las averiguaciones realizadas en el lugar, los investigadores establecieron que, presuntamente, momentos antes de que se reportara el hallazgo, otro hombre identificado como M.S. habría estado en el lugar y posteriormente se habría retirado.

Ante esta circunstancia, la fiscal de turno dispuso que se procure localizarlo para recibirle declaración testimonial, además de tomar testimonios a vecinos de la zona.

Secuestraron dos celulares y buscan imágenes de cámaras

En el marco de la investigación, arribó al lugar personal del Gabinete Científico, a cargo del licenciado Ferreyra, que procedió al secuestro de dos teléfonos celulares encontrados en el interior del automóvil.

También intervino el ayudante fiscal de turno, Cristian Velazco.

Los investigadores realizan además un relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones para intentar establecer los movimientos previos y posteriores al hallazgo.

Por otra parte, se dio intervención al personal de Rastros, que realizará una inspección del interior del vehículo una vez retirado el cuerpo.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte de Fernando R. Fernández.