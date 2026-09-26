El Sindicato de Trabajadores Viales apuntó contra el Gobierno por el estado de las rutas nacionales: «Ruticidio»

Desde el gremio advierten que el Ejecutivo quiere justificar la privatización sin usar los fondos que mantiene retenidos

La inversión del Gobierno en rutas nacionales ha sido otro motivo de fuerte polémica en el país. Esta vez, desde el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) se manifestaron en contra de la evaluación oficial para incorporar 26 nuevos tramos de rutas al sistema privado. Denuncian que hay más de un billón de pesos inmovilizado por el Ministerio de Economía.

El gremio califica esta situación como un “ruticidio” y afirman que la administración de Javier Milei quiere hacer un vaciamiento de Vialidad Nacional para darle luz verde a la privatización del arreglo de las rutas, añadiendo un cobro de peajes que perjudicarán aún más a los usuarios.

De acuerdo a lo publicado por Noticias Argentinas, bajo documentación que presenta el sindicato, entre el año 2024 y el 2026, se recaudaron $1.503.252 millones destinados por ley a la infraestructura vial, pero solamente han ejecutado en obras cerca de 400 millones de pesos.

El sindicato de viales denuncia que el Gobierno retiene más de un billón de pesos

Además, desde el Sindicato de Trabajadores Viales han expresado que el Gobierno nacional tiene retenido más de 1 billón de pesos, los cuales están inmovilizados en plazos fijos y títulos públicos, que el Ministerio de Economía de Luis Caputo usa para sostener el equilibrio fiscal.

Graciela Aleñá, quien es la secretaria general de este gremio, cuestiona al Ejecutivo libertario por decir que no hay fondos para mejorar las rutas nacionales, las cuales presentan un grave deterioro de hace muchos años.

“¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?», se quejó la gremialista.

El presunto pacto entre un gobernador y el Ejecutivo por concesiones

Este año fue denunciado un presunto pacto entre el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el Gobierno de Javier Milei para la adjudicación por 20 años de un sector de la autopista Rosario-Córdoba a la empresa Guido Mogetta S.A.

Según lo que se informó, la constructora pertenece a la familia del ex secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, por lo que este intercambio quedó en el ojo de la tormenta en medio de denuncias por no inversión en rutas del país. El tramo en cuestión unos 682 kilómetros e abarca también trayectos de las rutas nacionales 19 y 34.