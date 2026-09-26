Sergio Uñac aseguró que Milei «debería estar en las mismas condiciones» que Cristina

El senador nacional cuestionó la condena de la expresidenta y comparó su situación judicial con la del actual mandatario.

Sergio Uñac, exgobernador de San Juan y actual senador nacional del Bloque Justicialista, se refirió a la situación judicial de Cristina Kirchner y cuestionó el proceso por el que fue condenada. En diálogo con Crónica Stream, el dirigente sostuvo que la expresidenta siguió un camino distinto al de otros dirigentes al intentar demostrar que fue injustamente condenada.

“Yo he conversado mucho con ella y ha seguido un camino distinto, que es demostrar que ha sido injustamente condenada, cosa que yo coincido que ha sido así”, aseveró Uñac. El senador justificó su postura al señalar que, según su interpretación, durante el proceso “no se ha respetado el debido proceso como primer punto”.

Uñac comparó la situación de Cristina con Milei

El exgobernador también planteó una comparación directa entre Cristina Kirchner y Javier Milei al referirse al uso de indicios en causas judiciales. “Se le ha condenado por indicios y por indicios el presidente Milei también debería estar en las mismas condiciones que está Cristina”, sostuvo durante la entrevista.

En ese contexto, Uñac mencionó distintas investigaciones y episodios que, según dijo, involucran al actual Gobierno. Entre ellos nombró el caso ANDIS, donde se acusa al Ejecutivo de cobrar un 3% a empresas que fueron favorecidas en Discapacidad. También mencionó la polémica de Manuel Adorni, quien puso entre las cuerdas al Gobierno durante largos meses.

Denuncia sobre los dichos de Milei

Por otra parte, Uñac aseguró que confía en que el planteo realizado por Cristina Kirchner ante organismos internacionales avance y cuestionó nuevamente el proceso judicial: “Yo creo que la expresidenta, en este camino y en este recorrido que está teniendo, va a lograr que la ONU, a la cual ha acudido, diga que el proceso ha sido vulnerado”, afirmó.

Finalmente, el senador apuntó contra Milei por declaraciones en las que, según sostuvo, el Presidente afirmó haber sido quien puso presa a Cristina: “Este debe ser el único país en el mundo donde el actual presidente declara que él ha puesto presa a la expresidenta y no hay un solo fiscal que tome nota y que abra una investigación sobre los dichos del propio presidente”, concluyó.