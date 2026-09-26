Educación puso en marcha una evaluación diagnóstica piloto para estudiantes de 7º grado

El operativo alcanzó a 13 escuelas de distintos contextos educativos y permitió poner a prueba instrumentos y procedimientos antes de la implementación definitiva. La evaluación releva aprendizajes y competencias fundamentales en Lengua y Matemática.

El Ministerio de Educación del Chaco implementó esta semana una Evaluación Diagnóstica Integral piloto destinada a estudiantes de 7° grado, con el objetivo de relevar aprendizajes y competencias fundamentales en las áreas de Lengua y Matemática.

La iniciativa constituye una política jurisdiccional orientada a generar información confiable y contextualizada sobre los desempeños de los estudiantes, en articulación con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) y los diseños curriculares provinciales.

En esta primera instancia participaron 13 escuelas de distintos ámbitos y sectores de gestión, seleccionadas para representar diferentes realidades institucionales y educativas de la provincia. La diversidad de contextos permitió poner a prueba la propuesta y analizar las condiciones necesarias para su implementación general.

El carácter piloto del operativo permitió probar y ajustar los instrumentos, procedimientos y condiciones de aplicación, además de identificar posibles dificultades logísticas o técnicas y obtener información preliminar para optimizar el desarrollo de la evaluación definitiva.

Los resultados obtenidos permitirán a docentes y equipos directivos contar con información para reconocer fortalezas y dificultades en los aprendizajes y, a partir de ese diagnóstico, diseñar estrategias pedagógicas acordes con las necesidades de los estudiantes.

De esta manera, la instancia piloto representa un paso previo fundamental para fortalecer la implementación de la Evaluación Diagnóstica Integral, procurando que las herramientas utilizadas sean válidas, confiables y pertinentes para conocer los aprendizajes alcanzados por los estudiantes de 7° grado.