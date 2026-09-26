El Municipio secuestró carros y equinos en mal estado de salud

La Municipalidad de Resistencia continúa llevando a cabo controles, en diferentes puntos de la Ciudad, para garantizar el cumplimiento de la ordenanza que prohíbe el uso de la tracción a sangre animal.

Para estas tareas, contó con la colaboración de la Policía Rural, el Servicio de Emergencia 911, la Dirección General de Tránsito la Subsecretaría Ambiente, el Programa de Erradicación a Sangre y la Guardia Ambiental.

En un intervención, en Villa Río Negro, lograron incautar dos equinos en malas condiciones de salud y secuestraron un carro.

En otro operativo, en avenida Chaco 2346, se secuestró un carro y un equino que también registraba un marcado deterioro físico, circulando con un niño.

Las personas adultas son notificadas de las infracciones a la normativa, mientras que los animales son puestos a resguardo hasta que se presenten sus propietarios con la documentación correspondiente.