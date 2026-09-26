Bolsa de Comercio del Chaco celebró 17 años con nuevos productos y servicios

La Bolsa de Comercio del Chaco celebró su 17° aniversario con la presentación de nuevos productos y servicios destinados a personas y empresas. Julio Barrios Cima, gerente general de la entidad, explicó que entre las novedades se encuentra la aplicación de inversiones BCHQ, que incorpora una billetera asociada a la cuenta comitente, remuneración diaria y posibilidad de realizar pagos con QR. “Estamos muy contentos, digamos, por esto de 17 años de trayectoria”, expresó

Entre las nuevas herramientas también mencionó una plataforma web renovada y la incorporación de inteligencia artificial para interactuar con las cuentas de inversión.

El sistema permitirá realizar consultas sobre saldos, rentabilidad y comportamiento de los activos, mientras que próximamente se prevé avanzar en la posibilidad de enviar órdenes desde la propia plataforma.

“Nos pareció interesante conectar las plataformas con los agentes donde uno está más cómodo y poder de esa manera dialogar, conseguir información de forma más fácil”, explicó Barrios Cima.

Para las empresas, la Bolsa de Comercio del Chaco presentó una plataforma de pagos y nuevas alternativas de financiamiento con garantías de warrants para actividades como la ganadería, agricultura y distintas economías regionales.

También anunció un nuevo fondo común de inversión en dólares, denominado Patrimonio 2, orientado a quienes buscan alternativas para sus posiciones en moneda extranjera. “Estamos sacando un producto vinculado a anticipar pagos para las empresas” y, además, “un nuevo fondo común de inversión en dólares”, señaló el gerente general.

En cuanto al escenario económico, Barrios Cima planteó que conviven sectores con distintos niveles de actividad y señaló que el contexto financiero también refleja esa situación, con mayores niveles de incobrabilidad y una retracción en el otorgamiento de préstamos.

También vinculó la evolución de los mercados con la incertidumbre que, según su análisis, suele generarse en los períodos previos a elecciones. “La actividad económica tiene diferencias bastante marcadas entre los sectores más dinámicos, vinculados a la energía o al agro, y el resto de la economía”, sostuvo.

De cara al proceso electoral, Barrios Cima señaló que los mercados financieros ya comienzan a incorporar la incertidumbre asociada a las elecciones y que esto puede traducirse en una mayor dolarización de las carteras.

“Los procesos previos a un cambio a una elección, ya sea de medio término y más todavía en una elección general como la que vamos a tener, suponen de nuevo incertidumbre, proceso de dolarización de portafolios”, explicó.

En ese contexto, consideró que la falta de consensos sobre aspectos centrales de la economía contribuye a profundizar la incertidumbre y sostuvo que los mercados buscan anticiparse a los posibles escenarios.