Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Apartaron al policía de Corrientes acusado de exigir $300 mil a un turista brasileño

Published

El efectivo pertenecía a la Dirección de Seguridad Vial y fue puesto en situación de revista pasiva luego de que se viralizara un video registrado durante un control en el acceso al puente General Manuel Belgrano.

Un efectivo de la Policía de Corrientes, perteneciente a la Dirección de Seguridad Vial, fue apartado preventivamente de sus funciones luego de quedar involucrado en una denuncia por una presunta irregularidad durante un control vehicular en el acceso al puente General Manuel Belgrano.

Según informó el Diario Época de Corrientes, el Ministerio de Seguridad provincial dispuso la intervención de la Dirección de Asuntos Internos y el agente fue colocado en situación de revista pasiva, mientras avanzan las actuaciones administrativas y la investigación judicial.

La identidad del efectivo no fue dada a conocer oficialmente.

La denuncia de un turista brasileño

El caso tomó estado público luego de la viralización de un video registrado por un turista de nacionalidad brasileña durante el procedimiento. Según trascendió, el conductor habría utilizado anteojos inteligentes para registrar las imágenes.

De acuerdo con la denuncia realizada por el damnificado, el policía le habría exigido el pago de $300.000 para permitirle continuar su recorrido.

Siempre según la denuncia, el efectivo le habría advertido que, en caso de no abonar ese monto de manera informal, la multa oficial en el puesto de control ascendería a $340.000.

La difusión del video generó repercusión pública y derivó en la apertura de actuaciones para determinar qué ocurrió durante el procedimiento.

Investigación administrativa y judicial

A partir de la denuncia, el Ministerio de Seguridad ordenó la intervención de Asuntos Internos, mientras que también se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.

Desde la Policía de Corrientes señalaron que continuarán con los trámites para esclarecer el episodio y remarcaron el compromiso institucional con la legalidad, la transparencia y el cumplimiento de los deberes del personal policial.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

NOTICIAS

“¿Hola?”: atendió un número desconocido y la llamada se cortó, pero podía estar pasando algo más

Un contacto de pocos segundos puede servirle a ciberdelincuentes para confirmar que un número está activo, detectar horarios de respuesta y reunir información útil...

5 días ago

Politica

No al desenganche: La Intergremial rechaza los descuentos por días de paro y avisa que podría ir a la Justicia

Los sindicatos cuestionaron el comunicado del STJ sobre las quitas salariales y anticiparon acciones legales. Sostienen que existe un conflicto colectivo de derecho vinculado...

4 días ago

Opinión

¿El engaño más grande a los docentes? En 2021, Zdero quería convertir la cláusula gatillo en ley y ahora busca eliminarla

El Gobierno del Chaco envió a la Legislatura un proyecto de ley que cambia el sistema de actualización de los salarios docentes. La iniciativa...

2 días ago

NOTICIAS

Córdoba: Incautaron mercadería de contrabando valuada en más de 114 millones de pesos y dos armas de fuego

En el marco de cinco allanamientos y diversos controles vehiculares en rutas nacionales, efectivos de la Fuerza secuestraron artículos de electrónica, calzado y armamento...

4 días ago