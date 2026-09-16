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Facundo Tignanelli respaldó a Cristina Kirchner para 2027: “Tiene altas chances de ganarle a Milei”

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El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense respaldó a Cristina Kirchner, cuestionó al Gobierno de Javier Milei y analizó el escenario electoral de 2027.

Facundo Tignanelli respaldó una eventual candidatura de Cristina Kirchner para 2027 y aseguró que tiene “altas chances de ganarle a Javier Milei”. El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense analizó el escenario electoral y sostuvo que la expresidenta es quien actualmente concentra mayores posibilidades dentro del peronismo.

En diálogo con Radio Con Vos, el diputado provincial cuestionó además el rumbo económico del Gobierno nacional. Tignanelli describió las dificultades que observa durante sus recorridas por La Matanza y señaló que muchas familias no pueden afrontar servicios básicos. “Necesitan tener dos o tres trabajos para poder llegar a fin de mes”, explicó.

Las críticas al rumbo económico de Javier Milei

Por otra parte, Tignanelli comparó la gestión de Milei con el gobierno de Mauricio Macri. “Es el mismo programa económico”, planteó. En esa línea, consideró que existen continuidades tanto en el equipo económico como en los intereses que representan ambos espacios políticos.

Además, aseguró que observa un creciente descontento con Javier Milei entre vecinos de La Matanza. Según relató, algunas personas que votaron al Presidente ahora manifiestan que no volverían a elegirlo. “Hay una situación de hartazgo total”, describió el dirigente peronista.

A su vez, apuntó contra la situación de distintos sectores de la economía. Mencionó a las pymes, comercios, jubilados, jóvenes y trabajadores y sostuvo que ninguno atraviesa una mejora significativa. También cuestionó la flexibilización laboral y señaló que no produjo el aumento del empleo que, según su mirada, se había prometido.

Cristina Kirchner y el escenario electoral

En cuanto al futuro del peronismo, Tignanelli sostuvo que Cristina Kirchner debe ser candidata. “Nosotros desde el Partido Justicialista creemos que Cristina tiene que ser la candidata”, manifestó. También mencionó las aspiraciones presidenciales de Sergio Massa y Axel Kicillof.

En ese contexto, consideró que una interna mediante PASO no tendría sentido si Cristina puede competir. “Cualquier indicador te da que es la que mejor mide y que tiene altas chances de ganarle a Javier Milei”, aseguró. Asimismo, respaldó el pedido para que la expresidenta pueda recuperar sus derechos políticos.

Por último, Tignanelli pidió poner el foco en las necesidades de la Provincia de Buenos Aires antes que en las candidaturas. También habló sobre las vacantes en la Suprema Corte bonaerense, la inseguridad y el régimen penal juvenil. Sobre este último punto, cuestionó que aumentar las penas alcance para solucionar el problema si no existen lugares adecuados para alojar a los jóvenes.

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