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FUERTE MOVILIZACIÓN DE ESTUDIANTES DEL I.E.S. RENÉ FAVALORO POR LA CONTINUIDAD DE LAS CARRERA

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Estudiantes del Instituto de Educación Superior René Favaloro realizaron una movilización para exigir respuestas oficiales por escrito ante la posible pausa de inscripciones a seis carreras de formación docente de la casa de estudios.

La jornada comenzó con una asamblea y la firma de un petitorio, antes de iniciar la recorrida por las calles de la localidad. Los jóvenes se dirigieron primero a la Dirección Regional Educativa N.º II, donde plantearon su preocupación por la nómina de carreras vigentes difundida por la Dirección de Educación Superior.

En ese listado solo figuran el Profesorado de Lengua y Literatura y los profesorados de Educación Secundaria en Matemática, Biología y Química; quedaron excluidas Educación Secundaria en Economía, Educación Superior en Música, Educación Especial, Educación Primaria, Educación Superior en Educación Física y Educación Inicial.

 

Los estudiantes manifestaron incertidumbre por el futuro de sus trayectorias académicas y cuestionaron que hasta el momento solo existan declaraciones radiales del director de Educación Superior, Luis Monzón, sin precisiones oficiales por escrito. Fueron recibidos por una supervisora, quien se comprometió a elevar sus reclamos a las autoridades regionales.

Posteriormente, la comitiva se trasladó al Concejo Deliberante de Juan José Castelli, donde entregó el petitorio a la presidenta del cuerpo, Soledad Rach, y a concejales de distintos bloques. Las autoridades municipales anunciaron que darán una respuesta durante la semana siguiente.

 

Al cierre de la movilización, estudiantes, integrantes del Centro de Estudiantes y algunos docentes participaron de espacios radiales para visibilizar el conflicto. Advirtieron que una disminución de la matrícula no solo afectaría al instituto, sino también a la economía local, perjudicando a comerciantes y propietarios de alquileres.

«Con ustedes o sin ustedes, nosotros marchamos porque necesitamos respuestas escritas en la brevedad. Mientras tanto, la lucha sigue, porque acá no solo el Favaloro pierde: pierde la comunidad entera», expresaron los jóvenes.

 

La comunidad educativa mantiene su estado de alerta y sigue reclamando garantías para la continuidad de las carreras y los derechos de los estudiantes que ya cursan.

¡LA EDUCACIÓN NO SE PAUSA!

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