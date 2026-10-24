El Diputado Samuel Vargas: como un chaqueño mas junto al pueblo

El diputado provincial recorre los sectores afectados y acerca asistencia a las familias que atraviesan momentos difíciles. Su presencia en el territorio refuerza su perfil político dentro del espacio que acompaña al gobernador Leandro Zdero, con un discurso centrado en la solidaridad, la cercanía y el trabajo junto a los vecinos.

En medio de las inundaciones y las necesidades que atraviesan numerosas familias chaqueñas, Samuel Vargas busca sostener una consigna: estar cerca de la gente y acompañar a quienes necesitan respuestas.

El diputado provincial viene realizando recorridas por distintos sectores afectados, donde participa de acciones solidarias y acerca elementos de primera necesidad. Su presencia en el territorio se convirtió en uno de los ejes de su actividad política, con una modalidad de trabajo que apunta al contacto directo con los vecinos.