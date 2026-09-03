Pierre Gasly celebró la continuidad de Franco Colapinto en Alpine: “Trabajamos bien juntos”

La confirmación de que Franco Colapinto continuará en Alpine la próxima temporada de Fórmula 1 trajo satisfacción dentro del equipo, especialmente para su compañero Pierre Gasly, quien resaltó este jueves la importancia de mantener la dupla y el buen ambiente de trabajo.

Desde que el piloto argentino se sumó a la escudería, ambos compartieron 30 Grandes Premios y lograron consolidar una dinámica positiva que, según el propio francés, fue clave para el crecimiento del equipo.

“Me alegro por Franco. Creo que estamos trabajando bien juntos con el equipo, en la manera en que estamos haciendo avanzar al equipo y en la dinámica que tenemos”, sostuvo el francés en la previa del Gran Premio de Italia.

El argentino seguirá como compañero del francés el próximo año. (Foto: AP)

Gasly también destacó el aprendizaje de Colapinto en la máxima categoría: “Creo que él ha aprendido mucho durante estos últimos dos años en la Fórmula 1 y sí, me alegro por él. Espero que podamos seguir aportando puntos al equipo y ofreciendo el mejor rendimiento”.

Las mejoras de Alpine y el desafío en el circuito de Monza

El equipo Alpine llega a Monza con novedades técnicas. Gasly remarcó que las mejoras introducidas en la ronda anterior, en Países Bajos, representaron un avance importante y que desde este fin de semana también estarán disponibles para el auto de Colapinto.

Gasly aseguró que el auto de Colapinto ya tendrá las mejoras para este fin de semana en Monza. (Foto: AP)

“Fue un buen paso adelante en Zandvoort. Terminamos octavos en la sprint y décimos el domingo. Creo que fue complicado realmente sacarles el máximo provecho, al ser un fin de semana con formato sprint. Pero creo que aprendimos mucho y me siento más cómodo en el coche, con más potencial”, analizó el francés respecto al rendimiento en Países Bajos.

Además, el piloto francés reconoció que antes del receso de verano el equipo había quedado fuera del top 10, pero ahora siente que Alpine volvió a estar en la pelea por los puntos. “Estoy entusiasmado y con ganas de que llegue este fin de semana”, aseguró en la previa al Gran Premio de Italia.