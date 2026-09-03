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El comunicado de la FIA antes del GP de Italia que puso en alerta a los pilotos de la Fórmula 1

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El organismo rector de la máxima categoría declaró un “Riesgo por Calor” debido a las altas temperaturas previstas en Monza.

El calor será uno de los grandes protagonistas del Gran Premio de Italia. Ante las altas temperaturas que se esperan durante todo el fin de semana en Monza, la FIA activó oficialmente el protocolo de riesgo por calor para proteger a los pilotos.

La medida fue comunicada por el organismo a partir de un informe del Servicio Meteorológico Oficial de la Fórmula 1. Según el pronóstico, el índice de calor superará los 31 °C en algún momento durante la carrera del domingo.

“De conformidad con el Artículo B1.5.10 del Reglamento FIA F1, tras recibir una previsión del servicio meteorológico oficial que predice que el índice de calor será superior a 31,0 °C en algún momento durante la carrera de esta competición, se declara un Riesgo por Calor”, informó la FIA.

(Foto: Philippe Lopez / AFP).
(Foto: Philippe Lopez / AFP).

Alerta por calor en el GP de Italia: las temperaturas que se esperan durante todo el fin de semana

La situación no será exclusiva del domingo. Las temperaturas estarán por encima del límite establecido durante las tres jornadas del Gran Premio. Para el viernes se espera que durante la segunda práctica libre se alcancen los 36 °C, mientras que el sábado la clasificación podría disputarse con unos 35 °C.

El domingo, cuando se ponga en marcha la carrera a las 15 de Italia, la temperatura ambiente rondaría los 33 °C.

Qué cambia para los pilotos

La declaración de riesgo activa una serie de medidas destinadas a reducir el impacto del calor dentro de los autos, donde las condiciones pueden ser todavía más exigentes.

A partir de este protocolo, los pilotos tendrán dos opciones: utilizar un chaleco refrigerante diseñado para ayudar a controlar su temperatura corporal o prescindir de él y agregar 0,5 kilos de lastre al monoplaza.

El peso extra busca compensar la diferencia que supone utilizar el sistema de refrigeración y mantener iguales las condiciones competitivas entre los autos.

Los chalecos refrigerantes forman parte de un sistema que la FIA viene trabajando desde hace tiempo para afrontar las condiciones extremas de calor.

La intención original del organismo era convertir su utilización en obligatoria, pero la resistencia de algunos pilotos por cuestiones relacionadas con la comodidad y su efectividad hizo que, por ahora, su uso continúe siendo opcional.

Cómo es el circuito de Monza, el Templo de la Velocidad

El Autodromo Nazionale di Monza es uno de los escenarios más tradicionales de la Fórmula 1. Inaugurado en 1922 y sede histórica del GP de Italia, se caracteriza por sus largas rectas, fuertes frenadas y una configuración aerodinámica específica que privilegia la velocidad punta.

La pista combina sectores icónicos como la Variante del Rettifilo, las curvas de LesmoAscari y la histórica Curva Alboreto (ex Parabólica), convirtiéndose en uno de los circuitos donde la clasificación suele ser determinante.

El piloto argentino tendrá un exigente desafío en Italia. (Foto: AlpineF1Team/IG)
El piloto argentino tendrá un exigente desafío en Italia. (Foto: AlpineF1Team/IG)

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Italia de Fórmula 1

La actividad del Gran Premio de Italia comenzará el viernes 4 de septiembre con las dos prácticas libres. El sábado será el turno del último entrenamiento y la clasificación, mientras que la carrera principal se disputará el domingo 6.

Fórmula 1: horarios y cronograma del GP de Italia

Viernes 4 de septiembre

  • Práctica Libre 1: 7:30 a 8:30
  • Práctica Libre 2: 11:00 a 12:00

Sábado 5 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 7:00 a 8:00
  • Clasificación: 11:00 a 12:00

Domingo 6 de septiembre

  • Carrera: 10:00

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

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