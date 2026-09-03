Fernando Cerimedo será trasladado a la cárcel de máxima seguridad Chonchocoro en Bolivia

La Justicia de Bolivia ratificó este miércoles el traslado de Fernando Cerimedo a la cárcel de máxima seguridad Chonchocoro, en La Paz, donde el consultor político cumplirá una detención preventiva de seis meses por presunto delito de enriquecimiento ilícito. Se trata de una investigación en paralelo a la que lo acusa de ser autor intelectual del ataque a la dirigente Nadia Beller.

La defensa de Cerimedo había pedido revertir la orden de traslado con el argumento de que el exasesor de Javier Milei ya cumplía otra detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, y que desde allí también podía ejercer su derecho a la defensa, pero un tribunal rechazó el planteo. Durante la audiencia, Cerimedo negó las acusaciones en su contra y rechazó haber ejercido influencia en decisiones del presidente boliviano, Rodrigo Paz.

Tras el intento de femicidio contra su expareja Beller, en un allanamiento a una vivienda de La Paz vinculada a Cerimedo las autoridades bolivianas habían hallado cerca de US$50.000 en distintas monedas y lo que describieron como una “granja de bots”: un sistema diseñado para generar miles de mensajes automatizados a través de cuentas falsas.

Fernando Cerimedo admitió que asesoró al presidente boliviano Rodrigo Paz y ahora lo acusan también de haber sido consultor del chileno Kast. (Foto: REUTERS/Ipa Ibanez)

Investigación en Chile

El caso de Cerimedo se extendió a Chile este miércoles porque el hallazgo de la “granja de bots” derivó en un interés político en el Congreso trasandino.

Este mismo miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión especial investigadora por la posible manipulación algorítmica y campañas de desinformación con “granjas de bots” en redes sociales, en los procesos electorales y plebiscitarios chilenos desde 2020. La iniciativa, impulsada por el diputado del Partido Por la Democracia (PPD) José Montalva, se aprobó con 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, superando el cuórum requerido de 62 votos, un día después de haber sido rechazada en una primera votación.

La acción parlamentaria en Chile se originó, puntualmente, a raíz de la labor que cumplió Cerimedo en la campaña del Rechazo del plebiscito constitucional de 2022, para sectores del Partido Republicano, el espacio fundado por el actual presidente José Antonio Kast. A eso se sumaron las declaraciones de Beller, quien aseguró que el consultor trabajó con el equipo de Kast durante su campaña para llegar a La Moneda.

Cerimedo participó en las campañas del rechazo a los plebiscitos chilenos que lideraba Kast. REUTERS/Luisa Gonzalez

La comisión, que buscará reunir información sobre eventuales actos del Gobierno, sus ministerios, servicios públicos y otros organismos vinculados al conocimiento, prevención, detección y fiscalización del uso de bots, cuentas automatizadas, redes coordinadas de amplificación, trolls, desinformación, manipulación algorítmica y herramientas de inteligencia artificial en procesos electorales y plebiscitarios realizados en Chile desde 2020. Como antecedente, en julio de 2025 la entonces candidata presidencial Evelyn Matthei había denunciado ataques con bots que le atribuían falsamente un diagnóstico de alzheimer; entre las cuentas señaladas en ese momento estaba una identificada como “Neuroc”, que dejó de estar activa en la red social X coincidiendo con la detención de Cerimedo.

El presidente Kast abordó su relación con Cerimedo el lunes pasado, en una entrevista radial, donde sostuvo que si bien lo conoce, en ninguna de sus campañas ha trabajado con él. “El gobierno no trabaja, no tiene asesorías con este señor”, insistió.

Diputados de oposición que impulsaron la comisión pidieron precisiones al Gobierno. El socialista Juan Santana adelantó: “Voy a oficiar al Servel para que informe si Numen o sus sociedades relacionadas aparecen en alguna rendición de gasto electoral en Chile”. Su par de bancada Daniel Manoucheri sostuvo: “El presidente Kast y el Partido Republicano deben aclarar sus vínculos con Fernando Cerimedo. El país merece saber quiénes han financiado a estos grupos”.

El independiente Jaime Araya resumió el pedido: “Lo que estamos pidiendo es algo muy simple: transparencia”. Entre los requerimientos que se anticipan figura uno dirigido al jefe de asesores de la Presidencia, Alejandro Irarrázabal.

Montalva, autor de la iniciativa, celebró la aprobación: “Que se apruebe la comisión y eso está muy bien porque da cuenta de que las instituciones funcionan”, dijo, y cuestionó al oficialismo: “¿Qué se esconde? ¿Qué no quieren que se investigue?”.