La reacción de Chiqui Tapia a la decisión de Lionel Messi de retirarse de la Selección argentina: “Mi héroe”

Claudio “Chiqui” Tapia hizo un emotivo posteo este lunes con motivo de la decisión de Lionel Messi de retirarse de la Selección argentina. Compartió, además, una serie de fotos que evidencian la buena relación que logró entablar con el rosarino.

“Mi héroe. El de miles. Mi 10. Eterno, para siempre”, escribió el presidente de la AFA en su cuenta de Instagram.

Además, le dedicó una extensa carta. “El amor de nuestro pueblo por vos ya es para siempre”, fue una de las líneas para Messi.

En todos estos años, Tapia se mostró muy cercano a Messi. De hecho, una de las “cábalas” que habían adoptado era la de juntarse a tomar mate junto a Rodrigo De Paul y subir una foto desde las oficinas del predio de la AFA en Ezeiza antes de cada partido de la Selección argentina.

De Paul, Messi y Tapia, en la concentración de la Selección argentina (Foto: X @tapiachiqui)

La carta completa de Chiqui Tapia para Lionel Messi

El capitán de nuestros sueños. Ese pibe, esa Pulga, ese extraterrestre que hizo posible lo que tantas veces parecía imposible.

¿Qué más se te puede pedir, Leo?

Quizás solamente una cosa: que seas eterno.

Porque el argentino no entiende de años. Entiende de eternidades. Y vos ya sos parte de la nuestra. Ya sos leyenda de esta tierra, de nuestra Selección y del fútbol mundial.

Hablar de vos como jugador, a esta altura, queda chico. Todo lo que podamos decir de tu fútbol ya fue dicho y, aun así, nunca alcanza.Por eso hoy prefiero hablar de la persona. Del compañero. Del líder. Del profesional. Del amigo. Del tipo que estuvo siempre, en las buenas y mucho más en las malas. Del que soportó injusticias, se levantó una y otra vez y nunca dejó de elegir la misma camiseta.

¿Cuántas veces hiciste feliz a un argentino?

¿Cuántas personas ayudaste en silencio?

¿Cuántas lágrimas transformaste en abrazos?

¿Cuántos chicos quisieron ser Messi después de verte jugar?

Nos hiciste creer en la magia, Leo. Y quizás por eso nos cuesta aceptar que el tiempo también pasa para vos. Te vimos hacer tantas cosas imposibles que terminamos creyéndote invencible.

El Predio lleva tu nombre porque es tu casa. La camiseta de la Selección Argentina es tu bandera. Y el amor de nuestro pueblo por vos ya es para siempre.