SAMUEL VARGAS, ¿EL “MONGE NEGRO” DEL ZORRITO?

¿Coincidencia, casualidad o una jugada política que pocos están viendo?

Después del fuerte debate protagonizado por los diputados Katia Blanc y Samuel Vargas en un medio radial, comenzó a instalarse una pregunta en los pasillos políticos del Chaco: ¿qué pasó para que Blanc terminara siendo la pieza clave que permitió avanzar con la suspensión de las PASO?

El dato concreto es que el oficialismo necesitaba 17 legisladores para habilitar la sesión y Katia Blanc ocupó esa banca y acompañó la iniciativa, decisión que generó una fuerte ruptura con el espacio que integraba.

Y ahí aparece Vargas.

No sería la primera vez que el diputado de Nuevo País queda en el centro de movimientos políticos que terminan inclinando la balanza. En otra reciente discusión legislativa, la posición de Andrea Charole también generó controversia y hasta pedidos de intervención partidaria.

🧐 ¿VARGAS ESTÁ JUGANDO SU PROPIO PARTIDO?

Mientras algunos dirigentes de peso parecen mirar a Vargas por encima del hombro, el diputado de perfil popular, el de las alpargatas, sigue caminando por un terreno político propio.

Y ahí aparece una advertencia para quienes creen que los votos tienen dueño:

Ojo con subestimar a Vargas.

Porque mientras los dirigentes encumbrados discuten cargos, nombres y estructuras, abajo puede estar ocurriendo otra cosa: un reacomodamiento del voto popular.

¿Puede una parte de los seguidores de Vargas terminar acompañando al espacio de Zdero en 2027?

Hoy sería apresurado afirmarlo como un hecho. Pero políticamente, la pregunta ya está instalada.

Y si Vargas logra convertirse en un puente entre sectores desencantados de la oposición y el oficialismo, su peso electoral podría ser mucho mayor del que algunos dirigentes imaginan.

🦊 “EL ZORRO PIERDE EL PELO, PERO NO LAS MAÑAS”

La política chaqueña vuelve a demostrar que nada es tan lineal como parece.

Hoy puede haber enfrentamientos, mañana acuerdos; hoy alguien puede estar de un lado y mañana negociar con el otro.

Por eso, más que mirar solamente quién levanta la mano en una sesión, habrá que observar qué movimientos se están construyendo detrás de escena.

Porque quizás el verdadero partido de 2027 ya comenzó.

Y mientras algunos siguen subestimando al “diputado de las alpargatas”, Vargas parece decidido a caminar su propio camino.

¿Será Samuel Vargas el inesperado “monje negro” detrás de algunas jugadas políticas del Chaco?

El tiempo dirá.

Pero después nadie diga que no fueron avisados. 🦊🔥

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