BARRANQUERAS: SAMUEL VARGAS SE METE EN LA PELEA Y QUEDA A UN PASO DE MAGDA AYALA

Una medición de intención de voto ubica al dirigente Samuel Vargas como uno de los principales nombres que aparecen en el escenario electoral de Barranqueras, en una disputa que comienza a tomar temperatura de cara a 2027.

El tablero político de Barranqueras empieza a mostrar una competencia cada vez más pareja. Según los datos de intención de voto difundidos, Samuel Vargas alcanza el 39,1%, mientras que la actual intendenta Magda Ayala llega al 38,3%.

La diferencia es mínima: apenas 0,8 puntos porcentuales.

El dato, de confirmarse en nuevas mediciones, posicionaría a Vargas como un competidor de peso dentro del escenario político de la ciudad y abriría una disputa electoral mucho más ajustada de lo que algunos sectores podían imaginar.

📊 LA PELEA, NÚMERO POR NÚMERO

En uno de los escenarios planteados:

🔵 Samuel Vargas: 39,1%

🔴 Magda Ayala: 38,3%

La paridad es prácticamente absoluta.

Pero la situación cambia cuando aparece otro nombre en la encuesta.

En el escenario que incluye a Alicia Azula, los números difundidos muestran:

🔴 Magda Ayala: 41,7%

🟡 Alicia Azula: 26,7%

La diferencia entre ambas sería de 15 puntos porcentuales, de acuerdo con esos datos.

👀 ¿VARGAS, EL NUEVO DESAFÍO PARA MAGDA?

El crecimiento de Samuel Vargas comienza a generar interrogantes dentro del mapa político de Barranqueras.

Si logra sostener un nivel de intención de voto cercano al 40%, dejaría de ser simplemente un dirigente con aspiraciones para convertirse en uno de los principales protagonistas de la carrera por la intendencia.

Y ahí aparece un escenario particularmente interesante: Vargas y Ayala prácticamente empatados.

La actual intendenta cuenta con el peso de la gestión y una estructura política consolidada. Vargas, por su parte, buscaría capitalizar el desgaste, las demandas de los vecinos y la necesidad de renovación que pueda existir en determinados sectores del electorado.

⚠️ AZULA, MÁS COMPLICADA EN ESTA MEDICIÓN

Otro de los datos que llaman la atención es el desempeño de Alicia Azula.

Según los números difundidos, en el escenario planteado Azula alcanza el 26,7%, quedando bastante por debajo de Magda Ayala, que llega al 41,7%.

Esto abre otra discusión: ¿puede Azula recuperar terreno o la pelea terminará concentrándose entre Ayala y Vargas?

Todavía falta mucho para 2027 y una medición de intención de voto representa solamente una fotografía del momento. Las candidaturas, alianzas y escenarios políticos pueden cambiar significativamente antes de una elección.

Pero si estos números reflejan una tendencia, Barranqueras podría estar encaminándose hacia una elección mucho más competitiva.

🔥 BARRANQUERAS YA MIRA AL 2027

La pregunta empieza a instalarse:

¿Samuel Vargas puede destronar a Magda Ayala?

Por ahora, los números difundidos dicen que la diferencia es mínima.

Y en política, cuando dos candidatos están separados por menos de un punto, cualquier movimiento puede cambiar completamente el escenario.

Barranqueras empieza a calentar motores.

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