El PSG hizo una curiosa publicación después de que Lionel Messi anunciara su retiro de la Selección argentina

Luego de que Lionel Messi anunciara su retiro de la Selección con una extensa y emotiva carta, el PSG hizo una publicación en sus redes sociales para homenajearlo.

Tanto en la cuenta de Instagram como en X, compartieron una foto del rosarino festejando un gol con la camiseta del equipo francés y le agregaron un símbolo del infinito y una bandera argentina.

La publicación del PSG tras el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina (Foto: X/@PSG_espanol)

Messi jugó en el PSG entre 2021 y 2023, luego de su salida del Barcelona. En ese lapso, ganó la Ligue 1 en dos oportunidades y una Supercopa de Francia. Sin embargo, no se fue en buenos términos con los hinchas, que varias veces lo silbaron en la cancha.

“Siempre digo que las cosas pasan por algo.No estuve bien en PSG, pero ahí me tocó ser campeón del mundo. Es cierto también que fui el único jugador que no tuvo reconocimiento en su club. Se dio así”, comentó tiempo atrás Messi, en una entrevista con Olga.

En tanto, que en otra conversación con la TV francesa, había manifestado: “Desde el principio el recibimiennto fue muy lindo, como lo dije y después una parte del público de París empezó a tratarme diferente, hubo un quiebre con gran parte de la hincgada del París, no fue mi intención ni mucho menos, se dio así. Antes había pasado con Mbappé y con Neymar también, es su manera de actuar…”.

Kylian Mbappé, compañero de Lionel Messi en el PSG. (Foto: EFE)

“Me quedo con toda la gente que me respetó, como lo hice yo con toda la gente desde que llegué, y nada más. Mi estadía en el París comenzó con una adaptación muy difícil, mucho más de lo que esperaba, más allá de que tenía gente conocida en el vestuario. Fue difícil la adaptación, el cambio, llegar tarde, no tener pretemporada, adaptarme al nuevo club, a la nueva manera de jugar, nuevos compañeros, la ciudad… No fue fácil ni para mí, ni para mi familia”, recalcó.

Tras su salida del PSG, Messi dio un vuelco en su carrera y llegó al Inter Miami, club en el que juega hasta la actualidad en la MLS.