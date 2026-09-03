🔥 PREOCUPACIÓN EN EL FRENTE RENOVADOR CHACO: CRÍTICAS A KATIA BLANC POR SU VOTO PARA SUSPENDER LAS PASO

“Una banca no es patrimonio personal”: fuerte cuestionamiento de Belisa Gabriela a la decisión de la diputada

Desde el Frente Renovador Chaco expresaron públicamente su rechazo y profunda preocupación por la decisión de la diputada Katia Blanc de dar quórum y acompañar el proyecto del oficialismo para suspender las PASO en la provincia.

La referente del espacio, Belisa Gabriela, cuestionó duramente la decisión y sostuvo que una banca legislativa no puede entenderse como un patrimonio individual, sino como el resultado de una construcción política y del respaldo de ciudadanos que depositaron su confianza en un determinado espacio.

“Una banca no es patrimonio personal. Se llega a ella representando una construcción política, un partido y a ciudadanos que depositaron su confianza.”

Para Gabriela, lo ocurrido constituye una ruptura con el mandato colectivo y una decisión que perjudica al espacio político que llevó a Blanc a ocupar su banca.

❓ ¿QUÉ CAMBIÓ?

Uno de los principales cuestionamientos apunta al cambio de posición de la legisladora.

Desde el Frente Renovador plantean una serie de interrogantes: ¿qué cambió para que hoy Katia Blanc tomara esta decisión? ¿Qué razones políticas existen detrás de este cambio de posición?

Gabriela también recordó que tiempo atrás Blanc había manifestado una postura crítica respecto de la eliminación de las PASO y advertía sobre el impacto que una medida de este tipo podía tener sobre la participación democrática.

Ahora, con su voto a favor de la suspensión, esa posición quedó en el centro de la discusión política chaqueña.

🗳️ “CHACO MERECE MÁS”

La referente renovadora también cuestionó que Blanc haya acompañado la iniciativa en su condición de interventora del Frente Renovador y consideró que esa decisión no representa los lineamientos políticos que, según sostuvo, deberían orientar al espacio.

“No acompaño esta decisión, no me representa y no representa la posición que sostenemos como referente del Frente Renovador”, afirmó Gabriela.

Y dejó planteado un debate que seguramente continuará en los próximos días:

Las PASO pueden discutirse, modificarse y reformarse. Pero ¿es correcto eliminarlas o suspenderlas sin un debate político más amplio y sin explicar claramente las razones?

Para Gabriela, la respuesta es contundente:

“Lo que no podemos naturalizar es quitarle a la ciudadanía herramientas de participación sin dar las explicaciones que corresponden.”

🔥 La interna política ya está instalada. Ahora habrá que ver si la decisión de Katia Blanc termina siendo solamente un episodio legislativo o si abre una nueva fractura dentro del Frente Renovador y reconfigura el escenario político chaqueño de cara a 2027.

#Chaco #FrenteRenovador #KatiaBlanc #BelisaGabriela #PASO #PoliticaChaqueña #Legislatura #Chaco2027 #Elecciones2027 #ParticipacionDemocratica #RadioClanFM