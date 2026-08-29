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Un tackle ilegal, una lesión brutal y tres expulsados: así se desató una batalla campal en un partido de rugby

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El encuentro entre Chile XV y Uruguay XV por la primera Americas Rugby Championship terminó en un escándalo. Hubo golpes y empujones.

Un partido de rugby entre Chile XV y Uruguay XV terminó en un verdadero escándalo. El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Americas Rugby Championship, pasó a convertirse en una batalla campal después de la lesión de un jugador chileno.

El conflicto empezó cuando el uruguayo Joaquín Myszka realizó un tackle ilegal sobre Emilio Shea. El chileno abandonó el campo de juego por la gravedad de la lesión.

El árbitro Federico Longobardi decidió expulsar al jugador de Los Teros y llamó a los capitanes de ambos equipos para intentar calmar los ánimos.

En el partido entre Uruguay y Chile hubo golpes y expulsados (Foto: Instagram/@chilerugby).
En el partido entre Uruguay y Chile hubo golpes y expulsados (Foto: Instagram/@chilerugby).

Sin embargo, la situación empeoró con rapidez. Los referentes de ambos seleccionados comenzaron a insultarse y, en cuestión de segundos, arrancó una pelea generalizada en distintos sectores del campo de juego. Hubo empujones, golpes, patadas y tackles entre jugadores de ambos equipos.

El árbitro volvió a intervenir y mostró la tarjeta roja a los capitanes Lucas Bianchi, de Uruguay, y Clemente Saavedra, de Chile, por su participación en el altercado. De esta manera, tres fueron expulsados por el incidente.

Uruguay y Chile terminaron el partido tras la batalla campal. (Foto: X/@RugbyUruguay).
Uruguay y Chile terminaron el partido tras la batalla campal. (Foto: X/@RugbyUruguay).

La batalla campal ocurrió cuando Chile ganaba 21-12 y, una vez que el partido pudo reanudarse, Los Cóndores aprovecharon la superioridad numérica para ampliar la diferencia. El seleccionado chileno se impuso 33-12 a Uruguay.

El equipo chileno ahora se prepara para su próximo compromiso, mientras que el episodio ocurrido ante Uruguay podría derivar en sanciones disciplinarias para los protagonistas de la pelea.

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