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Expulsado Guillermo en el empate entre Riestra y Vélez

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Deportivo Riestra y Vélez igualaron 1-1 en un partido intenso y con varios momentos de tensión. El encuentro tuvo como uno de sus principales protagonistas a Guillermo, quien vio la tarjeta roja y dejó al Malevo en inferioridad numérica.

Riestra intentó aprovechar la localía desde el comienzo y salió a disputar el partido con mucha intensidad. Vélez, por su parte, buscó hacerse dueño de la pelota y generar juego desde el mediocampo.

El conjunto local consiguió ponerse en ventaja y parecía encontrar el escenario ideal para administrar el resultado. Sin embargo, el Fortín reaccionó y comenzó a adelantar sus líneas en busca del empate.

La situación se complicó para Riestra con la expulsión de Guillermo. El Malevo quedó con un jugador menos y tuvo que reorganizarse para defender la ventaja frente a un Vélez que aprovechó la superioridad numérica.

 

 

 

La insistencia del Fortín finalmente tuvo recompensa. Vélez encontró el empate y puso el 1-1, dejando nuevamente abierto un partido que había cambiado completamente de escenario.

En el tramo final, el conjunto visitante intentó aprovechar el envión y fue en busca del segundo, mientras Riestra resistió con orden y apostó a alguna contra para volver a ponerse arriba.

Los últimos minutos fueron de máxima tensión, pero ninguno consiguió marcar la diferencia. El empate terminó siendo el resultado de un encuentro en el que la expulsión de Guillermo fue uno de los puntos de quiebre.

Riestra dejó escapar la ventaja, Vélez reaccionó y el partido terminó 1-1. Guillermo vio la roja y el Malevo tuvo que resistir con uno menos.

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