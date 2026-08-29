Connect with us

Hi, what are you looking for?

Deportes

Mastantuono y Pellegrino, titulares en la caída de la Fiorentina ante Frosinone

Published

Fiorentina sufrió un duro golpe como local y cayó 3-0 frente a Frosinone, en una jornada negativa para el conjunto violeta que tuvo a los argentinos Franco Mastantuono y Marco Pellegrino como titulares.

El equipo de Florencia salió a buscar el partido ante su gente, pero rápidamente encontró dificultades para imponer condiciones. Frosinone se mostró ordenado, aprovechó los espacios y consiguió adelantarse en el marcador.

Con la ventaja, la visita ganó confianza y comenzó a manejar el desarrollo con mayor tranquilidad. Fiorentina intentó reaccionar, pero careció de claridad en los últimos metros y no consiguió transformar la posesión en situaciones concretas.

Mastantuono, ubicado entre los titulares, intentó participar en la generación de juego y encontrar espacios para desequilibrar, mientras que Pellegrino tuvo que trabajar en una defensa que sufrió ante cada avance del conjunto visitante.

 

 

En el complemento, Frosinone volvió a golpear y amplió la diferencia. Fiorentina quedó cada vez más expuesta y, obligada a buscar el descuento, dejó espacios que su rival aprovechó para liquidar definitivamente el encuentro.

El tercer tanto terminó de sentenciar una noche para el olvido para el conjunto local. El 3-0 fue un golpe contundente y dejó en evidencia los problemas de Fiorentina tanto para generar peligro como para contener los ataques de Frosinone.

La derrota supone un comienzo complicado para la Fiorentina, mientras que para Mastantuono y Pellegrino fue una jornada exigente en la que ambos fueron desde el inicio, pero no pudieron evitar la caída de su equipo.

Frosinone fue contundente, aprovechó cada error y se llevó un triunfazo de Florencia. Fiorentina deberá reaccionar rápido después de un 3-0 que dejó muchas dudas.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Diputados

La Legislatura aprobó La Ley de Reiterancia: “Es una respuesta al reclamo de los vecinos” destacó Vargas

La Cámara de Diputados del sancionó este miércoles 26, la Ley de Reiterancia, una iniciativa que modifica el Código Procesal Penal de la provincia...

3 días ago

Diputados

Vargas : De Colonia Elisa a los mercados internacionales la oportunidad de cambiar la matriz productiva

Una capacitación para pequeños y medianos productores busca fortalecer la producción caprina y ovina, generar una cadena de valor y abrir nuevas oportunidades de...

2 días ago

Politica

Capitanich destacó el valor estratégico del acuerdo Mercosur-EFTA para ampliar las oportunidades de la Argentina

El senador Jorge Capitanich participó este jueves como miembro informante del bloque justicialista en la aprobación de cinco tratados internacionales y destacó la importancia...

2 días ago

POLICIALES

Persecución de película en Santa Fe: cuatro ladrones robaron un mercado, volcaron tras chocar con un patrullero y terminaron detenidos

El grupo, integrado por tres adultos y un menor de 13 años, fue detenido en Rosario luego de chocar contra patrulleros y un auto....

2 días ago