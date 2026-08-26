La Legislatura aprobó La Ley de Reiterancia: “Es una respuesta al reclamo de los vecinos” destacó Vargas

La Cámara de Diputados del sancionó este miércoles 26, la Ley de Reiterancia, una iniciativa que modifica el Código Procesal Penal de la provincia y establece nuevos criterios para evaluar la prisión preventiva frente a personas que, mientras atraviesan un proceso judicial, vuelven a estar involucradas en hechos delictivos.

La norma fue aprobada luego de casi cuatro horas de debate, con 27 votos favorables, dos abstenciones y una permanencia en cartera.

El diputado Samuel Vargas, quien venía impulsando el tratamiento de esta iniciativa, destacó la sanción como una herramienta para fortalecer la respuesta del sistema judicial frente a la delincuencia reiterada y brindar mayor protección a los vecinos.

La reforma modifica el Código Procesal Penal (Ley 965-N) en relación con el artículo 289 y establece que la reiterancia podrá ser considerada al momento de evaluar el peligro de fuga y la necesidad de disponer prisión preventiva, junto con otros elementos contemplados por la legislación, como la existencia de procesos penales abiertos, declaraciones de rebeldía y hechos cometidos con violencia, armas o participación de varias personas.

Durante los días previos al tratamiento, Vargas había puesto como ejemplo el robo de cables ocurrido en la estación de bombeo del barrio La Toma, que afectó el servicio de agua potable para miles de vecinos de Barranqueras, la zona sur de Resistencia y Puerto Vilelas.

El legislador también había recibido el reclamo de vecinos del barrio La Liguria, quienes le entregaron 230 firmas solicitando el acompañamiento a la Ley de Reiterancia, luego de una serie de robos que afectaron a más de 15 viviendas del sector.

Vargas remarcó que la reiterancia no implica una condena anticipada ni elimina el principio de inocencia, sino que establece una herramienta para que la Justicia pueda valorar la existencia de otros procesos y antecedentes al momento de definir medidas cautelares.

“Nadie está pidiendo condenar por primera vez, sino que si vuelve a cometer un hecho, el magistrado tenga una herramienta específica”, había señalado el diputado durante la discusión previa.

Con la sanción de la ley, el Chaco incorpora una modificación que busca fortalecer las herramientas judiciales frente a la reiteración de delitos y evitar situaciones vinculadas a la denominada “puerta giratoria”.

Para Vargas, la aprobación representa un paso adelante en materia de seguridad y una respuesta a los reclamos que vienen realizando los vecinos: “Votar la Ley de Reiterancia es cuidar al vecino”.