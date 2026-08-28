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Persecución de película en Santa Fe: cuatro ladrones robaron un mercado, volcaron tras chocar con un patrullero y terminaron detenidos

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El grupo, integrado por tres adultos y un menor de 13 años, fue detenido en Rosario luego de chocar contra patrulleros y un auto. Se llevaron un millón de pesos, mercadería y armas reales.

Una impactante persecución terminó con cuatro ladrones detenidos en la localidad santafesina de Funes.

La cinematográfica secuencia comenzó cuando cuatro delincuentes armados entraron en un mini market ubicado sobre la Ruta Nacional N°9 y Las Heras.

Los ladrones maniataron a los dueños, los encerraron junto a un cliente y, tras revolver el local durante casi 45 minutos, escaparon con cerca de un millón de pesos en efectivo, mercadería, electrodomésticos y la camioneta Ford Ranger blanca del propietario.

La fuga no duró mucho: la Policía los localizó y comenzó una persecución que se extendió por más de 13 kilómetros y terminó en Rosario con un vuelco.

Los detenidos son tres mayores de 22, 26 y 28 años y un menor de 13, todos puestos a disposición de la Justicia. Uno de los adultos tiene un frondoso prontuario y es conocido en la zona norte de la ciudad.

Un robo a mano armada, persecución, choque con patrulleros y vuelco: el raid de película que acabó con cuatro delincuentes detenidos. (Foto: Ministerio de Seguridad de Santa Fe).
Un robo a mano armada, persecución, choque con patrulleros y vuelco: el raid de película que acabó con cuatro delincuentes detenidos. (Foto: Ministerio de Seguridad de Santa Fe).

El asalto: amenazas, encierro y un botín millonario

Según relató el dueño, los delincuentes precintaron y encerraron a él, a su madre y a un cliente, mientras daban vuelta el comercio en busca de dinero y objetos de valor.

Durante casi una hora, las víctimas permanecieron retenidas bajo amenazas. Los ladrones se llevaron dinero en efectivo, celulares, mercadería y electrodomésticos, además de la camioneta Ford Ranger modelo 2015 que estaba estacionada en la puerta.

Una de las dos armas secuestradas utilizadas. (Foto: Ministerio de Seguridad).
Una de las dos armas secuestradas utilizadas. (Foto: Ministerio de Seguridad).

La Policía confirmó que los asaltantes actuaron con armas de fuego reales, desmintiendo versiones iniciales que hablaban de réplicas.

En el lugar secuestraron un revólver calibre 22 largo, cartuchos, vainas y una pistola 9 milímetros, ambas cargadas y listas para disparar.

Persecución a toda velocidad y choque final en Rosario

Tras el alerta al 911, la Ford Ranger robada fue interceptada por personal de comando de Funes sobre calle Catamarca y la Ruta 9. Allí comenzó una persecución vertiginosa que involucró a la policía local y luego a efectivos de Rosario.

Durante la fuga, los delincuentes atravesaron dos barricadas policiales y embistieron una moto con dos ocupantes.

El raid terminó cerca del cruce de avenida Jorge Newbery y Wilde, en el barrio 7 de Septiembre de Rosario, cuando la camioneta chocó contra un auto Siam Qirion y dos patrulleros que formaban parte de una segunda barricada reforzada. El vehículo terminó volcado y los cuatro ocupantes fueron detenidos en el acto.

Los detenidos y el operativo policial

Los arrestados son tres adultos de 22, 26 y 28 años y un menor de 13. Según el jefe policial, uno de los mayores cuenta con un extenso historial delictivo y es muy conocido por la fuerza en la zona norte de Rosario.

Tras la detención, la policía secuestró las armas utilizadas en el asalto y recuperó parte del botín. De milagro, no se registraron heridos a pesar de la violencia del episodio y la peligrosa persecución.

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