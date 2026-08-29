Miramón le dio un triunfazo al Lobo ante Rosario Central y tomó aire en la tabla anual

Gimnasia y Esgrima La Plata consiguió una victoria de enorme valor en Rosario. El Lobo derrotó 2-1 a Rosario Central en un partido intenso y se llevó tres puntos fundamentales pensando en la tabla anual.

El Canalla salió decidido a imponer condiciones ante su gente y tomó la iniciativa durante los primeros minutos. Gimnasia, obligado a sumar, se mostró compacto y apostó a aprovechar los espacios que dejaba el conjunto local.

Rosario Central consiguió adelantarse en el marcador y parecía encaminar el partido. El golpe obligó al Lobo a reaccionar y asumir mayores riesgos en busca del empate.

Gimnasia no se desesperó. Con el correr de los minutos, el equipo platense comenzó a encontrar espacios y logró igualar el encuentro, devolviendo la incertidumbre a un partido que estaba abierto para cualquiera.

En el complemento, el conjunto dirigido por Gimnasia fue más agresivo y empezó a disputar el partido lejos de su área. Central intentó recuperar el control, pero le costó generar situaciones claras frente a una defensa visitante cada vez más firme.

Cuando el empate parecía encaminarse como resultado definitivo, apareció Miramón. El mediocampista encontró el espacio y marcó el 2-1 para Gimnasia, desatando el festejo del banco y de los hinchas del Lobo.

Rosario Central se lanzó desesperadamente en busca de la igualdad durante los minutos finales. El Canalla tuvo algunas aproximaciones, pero Gimnasia resistió y defendió la ventaja con uñas y dientes.

El pitazo final confirmó un triunfo que puede tener enorme importancia para el futuro del conjunto platense. Gimnasia ganó 2-1 en Rosario y sumó tres puntos de oro en la pelea de la tabla anual.

Para Central quedó la frustración de haber dejado escapar un partido que parecía tener controlado. El Lobo, en cambio, celebró una victoria que tuvo a Miramón como héroe y que puede significar un envión fundamental para lo que viene.