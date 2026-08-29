Caso Loan: pidieron apartar al presidente del tribunal del juicio por la desaparición del menor

Este viernes se conoció una recusación presentada al presidente del Tribunal Oral Federal de Corrientes Fermín Ceroleni, que lleva adelante el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, y que tiene entre los imputados al exmarino sanjuanino, Carlos Pérez.

Enzo Di Tella, defensor oficial del imputado Bernardino Antonio Benítez, tío del niño, es quien solicitó el apartamiento del Juez por “temor fundado de parcialidad”, ofrece pruebas y solicitó el traslado a las demás defensas como a la fiscalía federal a cargo de Carlos Schaefer.

La presentación consta de 26 páginas. “Esta recusación excepcional que realizo, la primera en mi vida en el cumplimiento de mis funciones, me fue muy difícil llegar, pero resulta absolutamente necesario dentro del marco del estricto cumplimiento de mi función pública como Defensor Oficial. Más aún por la certeza de la inocencia que tengo sobre mi defendido” señala en parte de su comunicado.

“Quiero que Bernardino Antonio Benítez sea juzgado y que se dicte una sentencia acorde a la producción de la prueba en este juicio oral y público. No que sea condenado por la presión social y mediática y sobre el concepto que generaron sobre Benítez los medios y la opinión pública (que si bien son muy importantes), que en este caso han tergiversado mucho la realidad y quizás influenciado en los actores judiciales”, interpuso Di Tella.

Con información de 0264