Los Pumas lucharon hasta el final, pero Australia se quedó con el primer duelo

Los Pumas arrancaron con una derrota su serie ante Australia. El seleccionado argentino cayó 27-21 frente a los Wallabies en un partido intenso, parejo y que se definió en los minutos finales.

Argentina salió a jugar con decisión y buscó imponer su ritmo desde el comienzo. El equipo dirigido por Felipe Contepomi intentó hacerse fuerte con la pelota y aprovechar cada oportunidad para sumar puntos, mientras Australia respondió con una defensa firme y ataques rápidos.

El encuentro se mantuvo equilibrado durante buena parte de la primera mitad. Los Pumas lograron mantenerse cerca en el marcador y encontraron respuestas cada vez que los Wallabies intentaron tomar distancia.

Australia, sin embargo, consiguió aprovechar mejor algunos momentos del partido y llegó al descanso con una ventaja que obligaba al seleccionado argentino a redoblar esfuerzos.

En el complemento, Los Pumas salieron decididos a dar vuelta la historia. Argentina presionó, ganó metros y logró acercarse nuevamente en el marcador. La intensidad del equipo nacional mantuvo el encuentro abierto hasta el tramo final.

Pero cuando Los Pumas necesitaban precisión para completar la remontada, Australia volvió a golpear. Los Wallabies administraron la diferencia y resistieron los últimos intentos argentinos para quedarse con el triunfo por 27-21.

La derrota deja a Argentina con sabor amargo, especialmente porque tuvo momentos de buen rugby y estuvo en partido hasta el final, pero volvió a pagar caro algunos errores y la falta de contundencia en los momentos decisivos.

Australia, en cambio, se llevó un triunfo trabajado y dio el primer golpe de la serie.

Los Pumas no pudieron en el primer duelo: Australia ganó 27-21 y se quedó con una victoria ajustada en un partido que Argentina peleó hasta el último minuto.