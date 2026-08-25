El juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido de la defensa del exjefe de Gabinete Manuel Adorni de suspender el plazo vigente para cumplir con el requerimiento de informe patrimonial que había planteado el fiscal Gerardo Pollicita y le concedió una prórroga de 15 días.

Adorni había solicitado formalmente más tiempo para presentar la documentación. El lapso original otorgado por Pollicita para responder al pliego con las supuestas inconsistencias financieras vencía este miércoles 26 de agosto.

Su abogado, Matías Ledesma, explicó que precisaba interrumpir el plazo actual hasta obtener copias de los archivos de la extracción forense que fueron usados en el requerimiento de justificación y, además, extenderlo por 15 días desde su vencimiento.

Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, los pedidos de Adorni se basaban en un mismo argumento, ya que conceder la prórroga —por no haber sido posible acceder a la totalidad de la prueba citada en el requerimiento de justificación patrimonial— volvía inviable el pedido de suspensión.

Por ese motivo, el tribunal resolvió rechazar la petición de suspender los plazos en trámite y conceder la prórroga, a partir de su vencimiento, por el mismo plazo.

El magistrado, “en resguardo de la garantía del derecho de defensa y de su posibilidad de acceder a aquellos elementos que estén vinculados con el objeto procesal”, autorizó las copias de los archivos, diligencia que será llevada a cabo por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

Antecedentes

El fiscal Gerardo Pollicita firmó hace tres semanas un dictamen de 207 páginas en el que enumeró 20 preguntas que estarían vinculadas con los bienes de Manuel Adorni.

La investigación abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, fecha en la que formalizó su renuncia al cargo de jefe de Gabinete.

Entre los puntos que deberá aclarar figura el origen de los dólares en efectivo mencionados bajo el rubro “venta de activos”, con detalle de los bienes enajenados, los compradores y la documentación respaldatoria.

Además, Pollicita solicitó que acredite la existencia de préstamos familiares, la procedencia de los fondos para comprar un vehículo Jeep y la adquisición y remodelación de una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

El requerimiento también pidió explicaciones sobre la operatoria con criptoactivos que no habría sido declarada ante la Oficina Anticorrupción.

Por último, Adorni deberá explicar el presunto pago de consumos con tarjetas de crédito ajenas, la cancelación de deudas con el Banco Galicia y el origen de acreditaciones no salariales en su cuenta sueldo del Banco de la Nación Argentina.

La fiscalía detectó fondos en una billetera virtual que Manuel Adorni validó con su identidad, pero omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción, además de presuntas inconsistencias en las declaraciones rectificativas del ejercicio 2023.

Esta etapa de la causa es la primera instancia que tiene el exfuncionario para justificar el origen de su patrimonio. Con esas respuestas, el fiscal estará en condiciones de plantearle al juez Lijo si acepta las explicaciones presentadas o si lo convoca a indagatoria.

Fuente: Infobae