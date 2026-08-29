Tucumán: Secuestraron 186 kilos de hojas de coca y 71 pescados en dos procedimientos

Los operativos fueron realizados en controles efectuados sobre la Ruta Nacional N° 34, en la localidad 7 de Abril, y la Ruta Nacional N° 157, en Monteagudo.

Efectivos del Escuadrón 55 “Tucumán” realizaban un control de transporte de encomiendas sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 896, en la localidad de 7 de Abril, departamento Burruyacú, cuando detectaron 17 bultos que emanaban un fuerte olor característico a hojas de coca.

El procedimiento se llevó a cabo sobre un camión que tenía como itinerario las provincias de Jujuy y Salta, con destino a Buenos Aires.

Con autorización del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, los uniformados procedieron a la apertura de los bultos y secuestraron 186 kilos de hojas de coca en estado natural, con un avalúo de 8.370.000 pesos argentinos.

Intervinieron la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán y el ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) de la provincia.

Por otro lado, efectivos del Escuadrón 71 “Aguilares” efectuaron un control sobre la Ruta Nacional N° 157, en la localidad de Monteagudo, donde detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux.

Durante la inspección de la caja del rodado, los gendarmes observaron un cargamento de piezas de pescado que eran transportadas sin las medidas sanitarias correspondientes. Asimismo, el conductor manifestó no contar con documentación respaldatoria.

Ante esta situación, el personal de la Fuerza tomó contacto con integrantes de la Secretaría de Estado de Desarrollo Productivo de Tucumán, quienes orientaron dar intervención a la Policía de la provincia (Delitos Rurales y Ambientales).

Como resultado del procedimiento, se decomisaron 71 piezas de pescado correspondientes a boga, dorado y sábalo, valuadas en 213.000 pesos argentinos. Además, se secuestró el vehículo utilizado para su transporte.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía de Delitos Rurales y Ambientales N° 3 de Tucumán.