Vargas : De Colonia Elisa a los mercados internacionales la oportunidad de cambiar la matriz productiva

Una capacitación para pequeños y medianos productores busca fortalecer la producción caprina y ovina, generar una cadena de valor y abrir nuevas oportunidades de comercialización y exportación.

En el marco de una visión de desarrollo productivo para el interior chaqueño, este jueves el Progano llevó adelante en Colonia Elisa una capacitación destinada a pequeños y medianos productores, con el objetivo de fortalecer la crianza, el mantenimiento y el desarrollo de ganado caprino y ovino.

La capacitación estuvo a cargo del veterinario Ramón Bagner junto al Concejal Fidel Ibarra, los Diputados Pili Jarenko y Samuel vargas, en la oporrunidad Begnher brindó herramientas vinculadas al manejo, la sanidad y las condiciones necesarias para lograr una producción de carne de primera calidad, con mayores rinde, cuidado y controles sanitarios.

El diputado Samuel Vargas destacó el potencial de esta iniciativa y la posibilidad de que los productores puedan avanzar hacia una verdadera cadena de valor, articulando la producción primaria con los frigoríficos, que tendrán a su cargo la faena y, posteriormente, la comercialización y exportación hacia distintos mercados internacionales.

“La idea es que ellos puedan producir, vender y exportar productos cárnicos. Que podamos darles una cadena de valor, no solamente con la carne, sino también con el cuero y los productos lácteos de estos animales”, señaló Vargas.

El legislador resaltó que este tipo de capacitaciones representan una oportunidad para que los pequeños y medianos criadores sean productores , convertirse en protagonistas de su propio desarrollo económico.

“Por primera vez se está desarrollando esta capacitación para pequeños y medianos productores que van a ser artífices de su propio destino y no instrumentos de la ambición del político de turno ”, sostuvo.

Vargas planteó que uno de los grandes desafíos es cambiar la mirada sobre el desarrollo económico de Colonia Elisa donde una minoria vive muy bien, hay que generar alternativas que permitan a todas las familias vivir dignamente.

“Colonia Elisa es una ciudad donde la Municipalidad es la mayor industria y donde muchos vecinos quedaron dependiendo de un plan social. Eso es lo que tenemos que cambiar: cambiar la mentalidad del no se puede y generar las condiciones para que puedan desarrollarse económicamente”, afirmó.

En ese sentido, destacó la importancia de avanzar en un modelo que permita integrar producción, sanidad, industrialización, comercialización y exportación, generando oportunidades concretas para las familias de la localidad.

“Es muy satisfactorio ver a tantos criadores interesados en producir con calidad, sanidad y cantidad para transforamarse en productores . Frente a los mercados internacionales, esto nos permite pensar en una verdadera independencia económica”, expresó.

El objetivo es que Colonia Elisa pueda aprovechar su capacidad productiva y dejar de ser solamente una localidad más dentro del mapa chaqueño para convertirse en una comunidad con una visión propia de desarrollo y futuro.

“Queremos poner en valor la calidad de vida y el desarrollo. Trabajamos para eso. Las familias que tienen independencia económica pueden tomar buenas decisiones y construir su propio futuro”, concluyó Vargas.

La propuesta se enmarca en una visión que busca fortalecer las economías locales y acompañar a quienes producen, generando las condiciones para que el trabajo de las familias chaqueñas pueda transformarse en producción, valor agregado y, finalmente, en oportunidades para llegar a los mercados del mundo.