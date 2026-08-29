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La heroína en la final del Mundial de hockey con Las Leonas: la historia de la arquera Cristina Cosentino

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El equipo argentino se consagró campeón del mundo tras superar en penales australianos a Países Bajos.

Las Leonas le ganaron por penales australianos a Países Bajos y se consagraron campeonas del Mundial de Hockey. Una de las figuras fue la arquera Cristina Cosentino, que atajó tres remates y coronó una Copa del Mundo sobresaliente.

Cosentino, conocida como “China” o “Cris”, tiene 28 años y nació en Buenos Aires el 22 de diciembre de 1997. Mide 1,78 metros, utiliza la camiseta número 13 y actualmente juega en el club Banco Nación.

Pero su historia con Las Leonas comenzó mucho antes de esta consagración. En 2014 consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nankín y dos años después fue campeona del mundo junior con Argentina. En aquella final, justamente, el rival también fue Países Bajos.

“Muy feliz, me pone feliz por las chicas”, dijo en diálogo con la transmisión oficial. “Un poco estudiamos los penales; los había visto, pero los siento en el momento. Lo vi, pero no con tantos detalles”, agregó.

Cristina Cosentino de ser delantera en sus inicios a ser la arquera figura de Las Leonas. (Foto: criscosentino_/IG)
Cristina Cosentino de ser delantera en sus inicios a ser la arquera figura de Las Leonas. (Foto: criscosentino_/IG)

Su llegada al seleccionado mayor se produjo después de un recorrido por el hockey argentino. Comenzó jugando como delantera en Belgrano Athletic, pero con el tiempo terminó bajo los tres palos y encontró allí su lugar. En 2016 pasó a Banco Nación y en 2018 fue convocada por primera vez al seleccionado mayor.

Desde entonces, Cosentino fue construyendo una reputación como una especialista en los momentos de máxima tensión. Una de sus actuaciones más recordadas ocurrió en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando atajó los cuatro penales australianos de Alemania en los cuartos de final.

En aquella competencia también fue importante para conseguir la medalla de bronce. Argentina empató 2-2 con Bélgica en el partido por el tercer puesto y ganó 3-1 en los penales, con otra actuación destacada de la arquera.

Cristina Cosentino, la gran figura de Las Leonas en el Mundial de Hockey. (Foto: criscosentino_/IG)
Cristina Cosentino, la gran figura de Las Leonas en el Mundial de Hockey. (Foto: criscosentino_/IG)

En este Mundial, además, Cosentino ya había sido decisiva antes de la final. En la semifinal contra Australia, sostuvo el arco argentino en un partido muy cerrado que terminó con triunfo 1-0 gracias al gol de Julieta Jankunas.

Ante Países Bajos volvió a responder. Durante el encuentro tuvo intervenciones importantes para mantener con vida a Las Leonas y, cuando la final llegó a los penales, se transformó definitivamente en la protagonista.

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