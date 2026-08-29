Diego Simeone defendió a Julián Álvarez en medio de las versiones sobre su salida del Atlético de Madrid

Julián Álvarez continúa en el radar de Barcelona, pero Atlético Madrid tiene decidido no dejarlo ir. La relación entre el delantero de la Selección argentina y los hinchas parece estar rota, pero Diego Simeone confía en que todavía están a tiempo de recuperar la mejor versión del ex-River.

El Cholo llenó de halagos a la “Araña” cada vez que le preguntaron por su continuidad en el club, comprometida ante la multimillonaria oferta del Culé. Sin embargo, el Colchonero se encargó de cortar de raíz cada intento de su clásico rival por incorporar al jugador de 26 años.

Atlético de Madrid superó a Sevilla de visitante y Simeone aprovechó el triunfo para volver a referirse a Álvarez. “Está en su proceso personal. Nosotros estaremos para intentar ayudarlo desde lo deportivo y que él nos ayude, porque es un jugador extraordinario”, afirmó el entrenador argentino.

Julián Álvarez, y una relación rota con los hinchas de Atlético de Madrid. (Foto: EFE).

Mientras el surgido en River continúa en el centro de la escena por la postura del Colchonero ante el interés de Barcelona, Simeone fantasea con que Álvarez se reincorpore a su equipo para dejar atrás esta novela del mercado.

En contrapartida, los hinchas albirrojos repudian al delantero a pesar de que participó en 66 goles de 107 partidos que disputó defendiendo sus colores.

Sin Julián Álvarez, Atlético de Madrid ganó en su visita a Sevilla

Atlético de Madrid consiguió un triunfo contundente por 3-1 ante Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán por la tercera fecha de La Liga. El equipo del Cholo tuvo una primera mitad arrolladora y prácticamente sentenció el partido antes del descanso.

La gran figura fue Álex Baena, autor de dos goles. El primero llegó apenas a los cuatro minutos y el tercero a los 32, mientras que Ademola Lookman marcó el segundo después de una gran jugada colectiva. El Atlético fue superior, encontró espacios y aprovechó la fragilidad defensiva del conjunto andaluz.

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone triunfó en su visita a Sevilla. (Foto: Reuters/Marcelo Del Pozo).

Sevilla reaccionó en el complemento y descontó a los 66 minutos mediante Miguel Sierra, pero el equipo local no consiguió volver a meterse en partido. El Atlético controló el tramo final y se llevó tres puntos que lo dejan con siete unidades en tres jornadas, todavía invicto y en la parte alta de la tabla.