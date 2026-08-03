“Otras como yo”: un videopodcast con información que acompaña, refugia y sostiene

Saturados de comunicación banal, drenados por el scroll infinito y abrumados por los contenidos breves que nos va drenando sigilosamente, miles de personas empezamos a necesitar otra información. Volvemos a elegir conversaciones que nos ofrecen alivio, refugio y nutrición. Es por esto que creamos Otras como yo, un canal en Youtube en el que compartimos procesos, búsquedas, preguntas y formas diferentes de responderlas, para acompañar este tiempo inédito de transformación.

Otras como yo tiene ya tres episodios publicados. En el último conversamos sobre crecimiento postraumático y la ciencia del renacer, junto a Lucas Casanova, el reconocido psicólogo especializado en neurociencia creador de Budismo en Zapatillas.

La ciencia del renacer

“Durante nuestro crecimiento postraumático vamos comprendiendo que las experiencias difíciles pueden transformarse en oportunidades para una nueva vida. Con práctica aprendemos a mantenernos a flote y vamos descubriendo nuevas formas de surfear las olas de la vida. Y más importante aún mejoramos la capacidad de decidir a cuáles ya no nos vamos a subir”, explica Lucas Casanova, uno de los más reconocidos terapeutas transpersonales especializados en neuropsicología. A través de Budismo en zapatillas, de sus libros y seminarios, desde hace años, acompaña a miles de personas con información, herramientas y prácticas para crear una mejor vida posible.

“Es un momento para no tener certezas, tampoco dudas”

En las dimensiones simbólicas y más sutiles de nuestra vida cotidiana, muchas veces están las respuestas que necesitamos. Desde un lenguaje diferente, Juan Carlos Gómez, otro referente de la Psicología y de la Astrología al que escuchan miles de personas en toda Latinoamérica, nos ayuda a nombrar de qué se trata este tiempo y nos guía para que sepamos cómo experimentarlo de la mejor forma posible”.

“Es un momento de mucha angustia porque estamos atravesando un canal de parto. ‘Angustia’ viene de angosto y nosotros de forma individual y colectiva estamos en el proceso de dar a luz, un nuevo proyecto, una nueva vida. Lo único que podemos hacer en este instante es estar dispuestos y disponibles a la vida, a lo que va sucediendo, de lo contrario el proceso se vuelve muy doloroso y genera sufrimiento. Necesitamos aprender a mirar el campo, lo que está sucediendo alrededor ¿A qué nos está convocando la vida? Escucha atentamente los símbolos, el lenguaje de la psique, incluso lo que no está bajo tu control, ahí es donde están los mejores mensajes”, dice Juan Carlos Gómez

Duelos y finales:¿cómo acompañar y acompañarnos en momentos de transición?

Cada vez somos más conscientes que hay un mundo que se termina y otro que no termina de manifestarse, en lo colectivo y también en nuestro proceso individual. Es por eso que junto a Violeta Vázquez, una de las más destacadas tanatólogas de Argentina, dedicamos un episodio para hablar de duelos y finales.

“Los duelos implican mucho más que pérdidas físicas. Cuando se termina un trabajo, cuando nos mudamos, nos alejamos de nuestra pareja y también de una amistad y cada vez que pasamos por una ruptura o un final. Nuestra energía vital se agota porque empezamos a hacer un proceso de reorganización interior. Duelar nos obliga a hacerle lugar a lo inesperado y a lo absurdo. No es patológico, pero sí es estresante. Los tiempos de duelo suelen provocarnos una crisis de sentido y, para atravesarlos, es clave reducir la autoexigencia y practicar el autocuidado en sus formas más simples y a veces contradictorias”, explica Violeta Vázquez quien acaba de publicar Duela, un libro muy valioso en el que podemos encontrar mucha información de guía para hacer estos procesos.

Despues del duelo, emerge una existencia renovada, mas fértil

“Cuando podemos transitar los duelos, empiezan a aparecern oportunidades nuevas que nos ayudan a encontrar la actualización de quiénes somos hoy y a crear una nueva singularidad. Suele sentirse como una existencia renovada, más limpia, más fértil. Sin embargo, para que esto emerja, hay que sostener el proceso y el tiempo de espera en el que no hay tanto que hacer si no dejar que algo se haga en nosotros. Y en el mientras tanto, por supuesto, permitir que haya red”, afirma Violeta.

Otras como yo, se puede ver y escuchar en Spotify, en Youtube y en Tn Podcast.

Las próximas semanas vamos a compartir nuevas conversaciones porque como decimos en el canal: “Somos millones de personas unidas por una red invisible que nos conecta, nos impulsa y nos sostiene. Necesitamos hacernos nuevas preguntas y responder a las de siempre de una forma diferente. Buscamos caminos alternativos y otra información para acompañarnos mejor, a medida que vamos experimentando este tiempo de incertidumbre y este mundo en transformación”.

Que así sea.