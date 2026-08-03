🚨 ESCÁNDALO EN CHACO: el diputado Pepe Honcheruk es PROCESADO POR DESMOSTES ILEGAL

La investigación por presuntos desmontes ilegales avanza con medidas destinadas a reconstruir el patrimonio y los movimientos financieros de los involucrados. Entre los nombres mencionados en el expediente aparece el diputado provincial Atlanto Honcheruk. En paralelo, crecen las versiones sobre un posible acercamiento político al gobernador Leandro Zdero.

La causa judicial que investiga presuntas irregularidades vinculadas con desmontes en la provincia del Chaco sumó nuevas medidas y volvió a sacudir el escenario político provincial.

El fiscal federal Patricio Nicolás Sabadini dispuso diligencias destinadas a reconstruir los movimientos patrimoniales y financieros de las personas mencionadas en el expediente. Entre ellas, se solicitó información al Registro de la Propiedad Inmueble y al Banco Central para determinar la existencia de bienes, cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas con los investigados.

En ese contexto, uno de los nombres que aparece dentro de la investigación es el del diputado provincial Atlanto Honcheruk, empresario vinculado al sector forestal y dirigente del peronismo chaqueño.

La investigación busca establecer si existieron irregularidades en el otorgamiento de permisos de desmonte y si hubo un entramado político, empresarial y económico detrás de esas operaciones.

La reconstrucción patrimonial constituye una herramienta habitual en investigaciones complejas y puede permitir a la Justicia determinar el origen, movimiento y eventual correspondencia entre los bienes y los ingresos declarados de las personas investigadas.

Pero el expediente judicial también comienza a tener consecuencias políticas.

En las últimas semanas crecieron las versiones sobre un supuesto distanciamiento de Honcheruk respecto del peronismo chaqueño y un eventual acercamiento al espacio del gobernador Leandro Zdero.

Desde Radio Clan FM ya habíamos advertido sobre los movimientos políticos alrededor del legislador y sobre la posibilidad de que su posicionamiento comenzara a cambiar.

Ahora las especulaciones aumentaron:

¿Honcheruk prepara su salida del peronismo?

¿Busca un acuerdo político con el oficialismo provincial?

¿Podría terminar integrando una eventual alianza con Zdero?

Incluso comenzaron a circular versiones sobre una posible candidatura a la Vicegobernación, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de ningún acuerdo de ese tipo.

Lo que sí está claro es que la investigación judicial y los movimientos políticos empiezan a cruzarse en un momento particularmente sensible.

Si Honcheruk decidiera abandonar el bloque o el espacio peronista, el movimiento tendría además consecuencias dentro de la Legislatura chaqueña y modificaría el equilibrio político del recinto.

Mientras tanto, la causa judicial continúa avanzando y podrían producirse nuevas medidas.

Es importante aclarar que estar mencionado o investigado en una causa no significa ser culpable, y cualquier eventual procesamiento o condena deberá ser determinado por la Justicia conforme avance el expediente.

Pero políticamente, el escenario ya cambió.

La pregunta que queda flotando en el ambiente es inevitable:

¿ATLANTO HONCHERUK ESTÁ PREPARANDO SU SALIDA DEL PERONISMO Y UN ACUERDO CON ZDERO?

En el Chaco, las piezas empiezan a moverse.

Y cuando la política comienza a acomodarse alrededor de una causa judicial, las próximas jugadas pueden cambiar por completo el tablero provincial.