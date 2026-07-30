Nueva estafa virtual: te rompen el espejo del auto, dejan una nota y luego acceden a tu cuenta bancaria

Una modalidad de estafa virtual dirigida a conductores encendió las alertas. El engaño comienza cuando los delincuentes rompen el espejo retrovisor de un auto estacionado y dejan en el parabrisas una nota con un supuesto número de teléfono para hacerse cargo del daño.

La situación busca aprovechar la preocupación que genera encontrar una parte del vehículo rota. La víctima llama al número creyendo que podrá comunicarse con quien ocasionó el daño, pero ese contacto se convierte en la puerta de entrada a la estafa.

El objetivo es conseguir que la persona ingrese a un sitio falso que imita la página de una aseguradora y entregue información que podría comprometer sus cuentas.

Cómo funciona la estafa virtual del espejo roto

El engaño comienza con un espejo retrovisor roto y una nota en el parabrisas. En el mensaje, el supuesto responsable pide disculpas por el daño y deja un número de teléfono para resolver la situación.

Cuando el dueño del vehículo se comunica, del otro lado se muestran dispuestos a hacerse cargo de los gastos de reparación. Para avanzar con el supuesto trámite, envían un enlace que, según explican, pertenece a una compañía de seguros.

Los ciberdelincuentes rompen el espejo retrovisor y dejan un número de teléfono falso para que puedas llamarlos. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Sin embargo, el link dirige a una página falsa diseñada para obtener información personal y bancaria. Si la víctima completa los datos solicitados, puede terminar entregando información sensible a los ciberdelincuentes.

“Cuando ingresás tus datos, les permitís el acceso a tus cuentas. Para evitar ser víctima de estas estafas, verificá directamente con tu aseguradora y no sigas las instrucciones de la nota”, recomendó un efectivo policial.

Qué hacer si encontrás una nota de este tipo en el parabrisas

Ante una situación sospechosa, la principal recomendación es no seguir las instrucciones que aparecen en la nota ni ingresar a enlaces enviados posteriormente por desconocidos.

“Si desconfiás o tenés alguna duda, acercate a la comisaría más cercana o comunicate con el 911”, indicó el personal de seguridad.

Además, para reducir el riesgo de caer en este tipo de engaños, se recomienda:

No llamar al número que aparece en una nota sospechosa. No abrir ni ingresar datos en enlaces enviados por desconocidos. Comunicarse directamente con la compañía de seguros mediante sus canales oficiales. No instalar aplicaciones por pedido de terceros. No compartir códigos de verificación, contraseñas ni claves. Activar la autenticación en dos pasos en aplicaciones bancarias y servicios como WhatsApp.

Qué hacer si ingresaste tus datos en una página sospechosa

Si la víctima abrió el enlace y proporcionó información personal o bancaria, actuar rápidamente puede reducir el riesgo de operaciones fraudulentas.

Lo primero es comunicarse con el banco a través de sus canales oficiales para informar lo sucedido y consultar si es necesario bloquear tarjetas, cuentas o accesos digitales. También conviene cambiar las contraseñas potencialmente comprometidas y cerrar sesiones abiertas en otros dispositivos.

Además, es importante revisar los movimientos y consumos bancarios para detectar operaciones desconocidas. Si aparecen transferencias, compras u otras transacciones que la persona no reconoce, debe reportarlas inmediatamente a la entidad financiera.

En caso de haber compartido códigos de verificación o credenciales de otras aplicaciones, también será necesario cambiar las claves y reforzar la seguridad de esas cuentas.