«El bananero sos vos y tu gobierno»: Cecilia Moreau fue lapidaria con Adrián Ravier

La diputada nacional criticó el mensaje del vocero sobre la causa Malvinas y señaló que es un gobierno que da «vergüenza»

El mensaje del vocero presidencial, Adrián Ravier, sobre la defensa de Malvinas ha generado una catarata de críticas de dirigentes de la oposición. Una de ellas fue la actual diputada nacional, Cecilia Moreau, quien señaló que el “bananero” es él y que debería darle vergüenza por engañar a los ciudadanos argentinos.

La legisladora de Unión por la Patria usó su cuenta de X para contestarle al funcionario que reemplazó a Manuel Adorni en el cargo y lo fustigó: “El bananero sos vos y tu gobierno. Debería darte vergüenza hablar así de la Nación que representas como funcionario. Pero más vergüenza debería darte intentar engañar a la gente… ¡como si el modelo que buscan imponer no apuntara precisamente en ese sentido!”.

Por otro lado, Moreau señaló las políticas que busca implementar el Gobierno nacional en contra del pueblo. “Apuestan por una economía dependiente, primarizada, desindustrializada, sin valor agregado, expulsiva… Les encantaría que seamos un «país bananero», pero no lo van a lograr”, añadió.

El mensaje de Adrián Ravier que encendió la polémica

En sus redes sociales, el actual vocero del Gobierno de Javier Milei publicó un mensaje sobre Malvinas que levantó polémica en todo el arco político nacional, sobre todo por la frase “país bananero”.

“Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores. La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional es clave”, había expresado el funcionario, quien fue duramente criticado por la oposición.

Tras el partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial de fútbol 2026, fue que se originó un fuerte debate por la soberanía de las islas Malvinas luego de la guerra iniciada en 1982, donde murieron muchos soldados argentinos.

Cecilia Moreau apuesta por la autocrítica para ganar en 2027

Días atrás, la diputada nacional Cecilia Moreau cuestionó el rumbo de las discusiones dentro del peronismo e instó a dejar de pensar en candidaturas para enfocarse en resolver la situación económica en un eventual futuro gobierno del PJ.

“No toman noción de que perdimos las elecciones el año pasado. Hay que ordenarse y volver a representar. Hay que plantear ideas concretas y hablar de los problemas de la gente”, expresó la legisladora en una entrevista en el medio Futurock.