Vergonzoso: Persecución del gobierno a una maestra de Las Breñas Chaco

En la última visita del gobernador Zdero a la ciudad de Las Breñas, los docentes aprovecharon la ocasión para reclamar por la quita de la cláusula gatillo. La actitud sobradora del mandatario quedó registrada cuando se iba del lugar riéndose de todos sin dar respuestas.

Ante esta provocación de Leandro Zdero, una docente decidió pararse en frente del vehículo oficial para expresarle enérgicamente el descontento del sector docente ante el ajuste que viene llevando adelante. Pero la respuesta del gobernador fue apuntarla con el dedo en modo amenazante desde la camioneta.

En una de las fotos también se puede observar a la concejal radical/libertaria, Claudia Cabrera, al lado de la maestra, saludar al gobernador frente a los docentes indignados en un clara actitud de burla. Pero la noticia más indignante es que desde el gobierno provincial decidieron abrir un sumario administrativo para aplicar un “correctivo” a la docente en cuestión.

Una modalidad que esta gestión viene aplicando seguido, la persecución a todos aquellos que se atreven a levantar la voz para reclamar por sus derechos adquiridos y, que este gobernador les quitó.

CHACO LATENTE