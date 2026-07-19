El Gobernador Zdero usa la plata de todos los chaqueños para hacer campaña partidaria en la bienal

En medio de la celebración cultural que representa la Bienal de las Esculturas, ha surgido una controversia que mezcla el arte con la política. Se ha reportado que la administración del Gobernador Zdero está utilizando este evento de gran envergadura para llevar a cabo una campaña partidaria.

La denuncia se centra en la distribución de remeras de la Selección Argentina de fútbol, pero con una particularidad: la inclusión de la letra “Z” de Zdero en color rosado. Estas prendas, que están siendo distribuidas por Lotería Chaqueña, han levantado sospechas sobre el uso de recursos públicos para fines políticos.

Es importante recordar que la Bienal de las Esculturas es un evento que demanda una inversión significativa, con un costo estimado que oscila entre los 4 mil y 6 mil millones de pesos. Este monto, proveniente de las arcas públicas, contrasta con la situación salarial de los empleados estatales de la provincia del Chaco, quienes, según se informa, recibirán un aumento de tan solo 30 mil pesos, fraccionado en varias cuotas.

Esta situación genera un debate sobre la ética en el uso de los fondos públicos y la separación entre los eventos culturales y las campañas políticas. La Bienal, que debería ser un espacio de encuentro y disfrute artístico, se ve empañada por acusaciones de proselitismo. La ciudadanía, sin duda, estará atenta a las explicaciones que puedan surgir respecto a esta situación y al destino de los recursos que, en teoría, son “la plata de todos los chaqueños”.